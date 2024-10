Afrique: L'Angola et Djibouti discutent de la coopération

Luanda — L'Angola et Djibouti tiennent mercredi, à Luanda, des entretiens pour renforcer la coopération bilatérale.

Les entretiens seront présidés par le chef de la diplomatie angolaise, Téte António et le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mahmoud Ali Youssou.

Les deux pays ressentent le besoin de coopérer dans le développement et l'exécution de projets portuaires, en tenant compte, d'une part, des excellentes conditions géographiques de l'Angola et, d'autre part, de la taille notable des infrastructures portuaires de Djibouti, ce qui pourrait faciliter la mobilité de produits et services, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ACFTA).

L'Angola et Djibouti entendent coopérer dans les domaines politico-diplomatiques, de défense et de sécurité, y compris la lutte contre le terrorisme, de l'industrie, du commerce et de la logistique, des transports et des infrastructures, ainsi que dans le domaine de l'énergie.

L'Angola et Djibouti entendent également partager leurs expériences dans le domaine de la gestion portuaire et encourager les échanges au sein du secteur privé.