Angola: L'Exécutif détermine la construction du projet de contrôle des inondations de Sumbe

Sumbe (Angola) — L'Exécutif a chargé mardi, les institutions concernées de préparer et de construire le projet de contrôle des inondations de Sumbe, qui devrait inclure des actions de macro et micro-drainage, dès que le projet d'infrastructure intégré en cours sera achevé à Sumbe.

Selon le communiqué final de la réunion que le Président de la République, João Lourenço, a tenue avec les autorités de Cuanza-Sul, le Gouvernement guide également la conservation du patrimoine scolaire, en luttant contre le vol et la vandalisme des pupitres et des tableaux, une action qui doit être réalisé sous la coordination des autorités locales.

Il a recommandé la disponibilité de machines braille et de papier pour accroître la dignité et l'inclusion des personnes ayant une déficience visuelle.

Quant au secteur de la santé, le Gouvernement a recommandé les travaux d'adaptation du Centre Médical Quibaúla, qui devrait fonctionner comme un Hôpital Pédiatrique pour la Province de Cuanza-Sul, dans le cadre de l'augmentation des services de santé spécialisés.

Il comprend également qu'il est nécessaire d'achever les travaux d'adaptation du bâtiment du centre d'accueil pour enfants en vue d'héberger l'Institut Supérieur Polytechnique de Cuanza-Sul.

Au cours de la réunion, à laquelle ont également participé des membres du gouvernement central, les participants ont conclu à la nécessité de mettre en oeuvre un programme de récupération du patrimoine à valeur historique et culturelle de la province, notamment les forteresses de Quibala, Quicombo et Libolo, ainsi que d'étendre l'étude des forteresses de Catumbela à Benguela, Massangano à Cuanza-Norte, Ambriz à Bengo et Kulumbimbi à Mbanza Kongo, dans la province de Zaire, en donnant la priorité à l'utilisation d'entreprises et de matériaux locaux

La réunion a conclu qu'il est essentiel d'élaborer et de mettre en oeuvre une stratégie pour attribuer les aérodromes de Quibala et Cela à des investisseurs privés ayant l'intérêt et la capacité de les gérer.

Une autre mesure importante pour la croissance de la province concerne le retour, en faveur de l'État, des vastes étendues de terres arables accordées à des particuliers qui ne les utilisent pas de manière utile et efficace.

En matière d'identification, l'Exécutif a dirigé la promotion de la construction d'infrastructures en vue de fournir des services à la population, notamment dans les domaines de la délivrance des cartes d'identité, des enregistrements et des services notariaux.