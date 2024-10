Angola: Les États-Unis veulent soutenir la garantie de la qualité des investissements angolais

Washington — Le Gouvernement américain est disponible pour contribuer avec son expérience dans la qualité de l'investissement public angolais, à travers l'assistance technique et l'évaluation des projets, ainsi que dans la gestion des « passifs».

C'est pour cette raison que la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, et le sous-secrétaire du Trésor américain chargé des affaires intentionnelles, Jay Shambaugh, ont tenu mardi à Washington une réunion bilatérale visant à aborder plusieurs questions d'intérêt commun.

Selon l'ANGOP, l'objectif principal est d'offrir une meilleure qualité aux investissements du Gouvernement et d'assurer la durabilité des projets structurants et prioritaires de l'Exécutif angolais.

Au cours de la réunion, qui fait partie des réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du FMI, qui se déroulent du 21 au 26 de ce mois, à Washington, les entités ont également analysé les risques liés à la politique budgétaire, au maintien de la viabilité de la dette et du risque de change auquel l'économie angolaise est confrontée.

Entre autres questions, les deux parties ont également évalué le risque de taux d'intérêt que l'Angola encourt en contractant ses dettes, un fait qui pourrait compter sur le soutien américain.

La rencontre, qui a marqué le début de la deuxième journée de la délégation angolaise aux réunions annuelles des institutions de Bretton Woods, a également permis de projeter un avenir meilleur pour le secteur pétrolier angolais, compte tenu de l'augmentation des investissements et de la reprise de sa production enregistrée ces dernières années, le PIB de l'Angola devant croître de 3% en 2025.

Outre cette réunion bilatérale, la ministre a participé mardi matin à une réunion du groupe de travail de haut niveau sur l'architecture financière mondiale, dans le cadre d'une promotion de l'Union africaine pour le développement économique, le commerce, le tourisme, l'industrie et les minéraux, en partenariat avec le Département Afrique du FMI et l'UNECA.

Le même mardi également, Vera Daves de Sousa a participé, en tant qu'oratrice, à la réunion « Agenda africain pour la réforme de l'architecture financière : priorités pour 2025 », promue par le Centre africain pour la transformation économique (ACET) et l'UNION AAFRICAN et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA).

En outre, mardi encore, l'ordre du jour de la délégation angolaise à l'événement a été marqué par d'autres réunions bilatérales et simultanées, avec l'accent sur la réunion qui a analysé l'actualité du nouveau centre de tri de Luanda et la présentation de la vision d'analyse macroéconomique de l'Angola par la BNA.

La délégation angolaise comprend également, entre autres personnalités, le gouverneur de la Banque nationale d'Angola et gouverneur suppléant du FMI, Manuel Tiago Dias, et le président du Conseil d'administration du Fonds souverain d'Angola, Armando Manuel, en plus des représentants du secteur bancaire national et des experts.

Pendant six jours, l'agenda angolais prévoit la participation de Víctor Hugo Guilherme, Vera Daves de Sousa et Manuel Tiago Dias, comme intervenants de trois forums qui rassemblent des investisseurs, dans le cadre d'une promotion des institutions bancaires, notamment Citi Bank, Deutsche Bank, Standard Chartered et Standard Bank.

Les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (GBM) sont un ensemble d'événements qui rassemblent des dirigeants influents de gouvernements, d'entreprises, d'organisations internationales, de la société civile et du monde universitaire, à la recherche de solutions aux défis de développement économique et de durabilité auxquels le monde est confronté.