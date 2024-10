Madagascar: Handball/Sommet national senior - Les Akio U18 en démonstration

Invités d'honneur au sommet national de handball pour les seniors, les Akio cadets ont surclassé les handballeurs de Sofia Misôma, issus d'Antsohihy, avec facilité.

Le championnat de Madagascar de handball pour les seniors hommes et dames est entré dans sa deuxième journée hier, au Gymnase Ankoay d'Ankorondrano. Dans la catégorie masculine, les Akio cadets (U18), en préparation de l'IHF Trophy Continental, au mois de novembre en Éthiopie, pour leur premier match ont affronté les handballeurs de Sofia Misôma d'Antsohihy. L'équipe nationale s'est imposée sur le score de 45-23.

Le duel entre les deux équipes a démarré à 8h41. Dès le coup d'envoi donné par les natifs d'Antsohihy, les membres de l'équipe nationale Akio ont annoncé la couleur en se ruant vers le but de leurs adversaires. Après huit minutes de jeu, les cadets ont mené sur le score de 7-2. Supérieurs sur tous les plans, ils ont été en démonstration en menant 10-3 après douze minutes de jeu et 17-6 à dix minutes de la pause.

Le coach de Sofia Misôma a demandé son premier temps mort pour couper les élans des Akio et recadrer ses joueurs, mais l'équipe nationale a continué de marquer. Les deux formations se sont quittées sur le score de 20-11 à l'avantage de l'équipe nationale à la pause.

La deuxième période qui a démarré à 9h28 a encore vu la domination des jeunes Akio. Après douze minutes de jeu, ils ont mené largement sur le score de 31-16. Le rouleau compresseur de l'équipe nationale a continué, mais l'excès de confiance l'a conduit à sous-estimer ses adversaires, ce qui l'a entrainée à faire quelques bêtises en ratant des points évidents. Le score final a été de 45-23 pour l'équipe nationale malgache U18.

Sparring-partner

Tsilavina Patrick Randriamahenina, coach de l'équipe nationale Akio, a loué l'initiative de la Fédération Malagasy de Handball en incluant les Akio cadets dans le championnat national, même si ces derniers sont hors catégorie. « Ce sommet national nous sert de sparring-partner dans la préparation de l'IHF Trophy Continental en Ethiopie, au mois de novembre. C'est important pour corriger les fautes et les déchets techniques et surtout, il est nécessaire pour améliorer le secteur défensif et l'attaque », confie-t-il.

De son côté, Félicien Jean André Nanambitsoa, capitaine des Akio, a expliqué que « ce sommet national est arrivé à point nommé car il sert de répétition générale dans la préparation de l'IHF Trophy continental ».

Quant à Jean Hubert Randrianjoky, entraineur de Sofia Misôma, face à la défaite de son équipe, il a fixé ses objectifs à long terme. « Nous sommes venus ici pour apprendre. Ces joueurs sont issus du sport scolaire et nous les avons réunis pour réveiller l'amour du handball dans notre région et plus tard, pourquoi pas, rêver d'un titre national. » Chez les dames, l'Ascaf d'Analamanga et Sofia Misôma se sont quittés sur le score de parité de 18 partout.