Madagascar: Exportation - Production précoce de litchis cette année

Précoce. Le parfum et le goût du litchi reviendront bientôt dans les marchés. Les dernières prospections du centre technique horticole de Tamatave (CTHT) se révèlent en faveur d'une production de litchis qui se fera plus tôt dans l'année. Cela est dû, entre autres, à une bonne pluviométrie enregistrée depuis le début du mois d'octobre, ce qui a permis aux plants de se développer plus rapidement. Cette année donc, les litchis risquent d'arriver plus tôt sur les étals des marchés, mais aussi, et surtout, à l'exportation. Ce centre indique qu'une bonne quantité de fruits mûrs pourra être récoltée entre les 11 et 14 novembre prochains.

Lors d'une descente effectuée sur le terrain à la mi-octobre, il s'est avéré que «les informations obtenues lors de cette prospection confirment que la production sera cette année très précoce, à l'image de celle de l'année 2016. La bonne pluviométrie enregistrée depuis le début du mois d'octobre a permis de répondre aux besoins hydriques de la plante pour assurer un développement correct des fruits et a permis une baisse des températures de l'air», indique le CTHT dans sa lettre du litchi parue la semaine dernière.

Toutefois, la prospection confirme aussi la baisse de la production dans plusieurs zones, notamment dans la zone nord. «Compte tenu du potentiel de production global de la zone de collecte pour l'exportation, cette baisse risque de conduire à un étalement de la récolte pour répondre aux besoins des exportateurs, estimés à environ 18 000 tonnes», indique-t-on.