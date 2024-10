Madagascar: Stade Barea - La pelouse prête avant les éliminatoires du Chan

Vue de l'extérieur, la pelouse replantée en intégralité, en début octobre, est toute verte et quelques parties de l'aire de jeu couverte de bandes blanches.

« Outre les rénovations apportées au stade telles le rééquipement de l'infirmerie et de la zone anti-dopage ainsi que des salons VIP et VVIP, l'installation de tourniquets et de barrières aux cinq principaux portails, la pelouse a été renouvelée et recouverte de géotextile pour améliorer et traiter les parties non encore couvertes, laquelle sera optimale d'ici un mois », peut-on lire sur la page Facebook du secrétariat d'État chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat (SENVH).

La pelouse devrait donc être prête, fin novembre, au lieu de fin octobre, annoncé au début du mois. Si la pelouse est prête en fin novembre et que les autres recommandations exigées par la CAF seront honorées, les amoureux du football malgaches pourront espérer assister, au stade Barea, aux matchs de la sélection malgache programmés en décembre. Madagascar affrontera au deuxième tour de qualification au Championnat d'Afrique des Nations (Chan) le vainqueur entre le Zimbabwe et l'Eswatini.

Le match des Barea est prévu entre le 20 et le 22 décembre pour l'aller et, pour le retour, entre le 27 et le 29 décembre. Le stade Barea ne pourrait donc pas encore accueillir le prochain match de Madagascar à domicile, contre la Tunisie à la mi-novembre, dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations. Les deux dernières journées, contre la Tunisie puis les Comores, vont se jouer certainement à l'extérieur.

Les stades qui recevront les matchs sont encore en attente de confirmation. Les travaux de remise aux normes sont presque achevés, mais c'est toujours aux inspecteurs de la CAF de prendre la décision finale sur l'homologation du stade Barea.