Madagascar: Tsiakoraka fête ses 40 ans de scène

Le groupe Tsiakoraka, issu des bancs du lycée Gallieni Andohalo, célèbre cette année ses quarante ans de création musicale. Fort d'une histoire riche, le groupe a partagé des moments marquants de la vie lycéenne et a vécu l'expérience du service national à Antsirabe en 1982. Pour marquer cet anniversaire, Tsiakoraka s'apprête à offrir à ses fans un grand rendez-vous avant Noël, avec une série de spectacles programmés tout au long de 2025 pour célébrer leurs quatre décennies sur scène.

En juin, Tsiakoraka fait un retour triomphal sur scène après deux ans d'absence, marqués par des obligations professionnelles et familiales. Fidy, le lead vocal, a annoncé la sortie d'un nouvel album avant-hier lors d'une interview exclusive avec le groupe à Anosy. "Nous préparons notre cabaret à Antsirabe et à Antananarivo, avant de nous concentrer sur le grand spectacle de décembre pour le 40e anniversaire. Le format de notre nouvel album évoluera, passant de la cassette et du CD. Pour la version streaming et USB, on verra", a-t-il déclaré.

Pour cette célébration des quarante ans, le groupe accueille deux jeunes musiciens, ajoutant une touche moderne à leur répertoire tout en restant fidèles à leurs racines. Tantely, au saxophone, et Rado, claviériste et saxophoniste, rejoignent le groupe, enrichissant leur son tout en respectant le country, la ballade, le blues, le zafindraony et le gasigasy. Sous la direction de leur nouveau manager, Yves Rasamimanana, et d'Andriamizaka Rabiazarison, Tsiakoraka est prêt à renforcer sa présence sur la scène musicale. Actuellement, le groupe, composé de neuf membres, se retrouve une fois par semaine à Antananarivo pour peaufiner son répertoire et améliorer les quatre-vingts titres déjà écrits.

%

Liva, le soliste, se remémore leur première scène à Antsahamanitra en 1985 et exprime son désir de revenir sur cet endroit emblématique en cet anniversaire. Tsiakoraka est plus déterminé que jamais à faire vibrer le public avec ses mélodies intemporelles et son énergie renouvelée. Avec une équipe complète, composée de Liva, Gerd, Poly, Rolly, Fenitra, Nirina, Fidy, Rado, et Tantely, Tsiakoraka est prêt à célébrer ses 40 ans de carrière avec style.