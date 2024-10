Madagascar: Concours de beauté - Hendry Tsiky représente le pays à Miss Earth

Hendry Emanuella Tsiky Andriambolatiana défendra les couleurs de Madagascar à Miss Earth 2024 aux Philippines, qui se tiendra du 23 octobre jusqu'au 9 novembre.

Hendry Emanuella Tsiky Andriambolatiana, jeune femme de 20 ans mesurant 1m87, venant d'Itasy, succède à Fifaliana Valisoa Ratsimbazafy pour représenter Madagascar à Miss Earth 2024. Ce concours international, dédié à la protection de l'environnement, démarre ce jour aux Philippines et culminera le 9 novembre avec la grande finale. Notre représentante s'envolera ce jeudi à 3h du matin pour rejoindre les quatre-vingt-neuf autres candidates venant de divers pays.

Sélectionnée parmi quatre candidates malgaches que le comité Miss île de Madagascar a envoyées au comité Miss Earth International, Hendry Tsiky a su se distinguer par son profil exceptionnel. « Nous avons présenté plusieurs candidates de Miss île de Madagascar au comité Miss Earth, mais c'est Hendry Tsiky qui a été choisie par eux en répondant aux critères exigés comme l'apparence, l'intelligence, la taille, l'âge et autres. Elle a déjà été couronnée Miss de l'île Madagascar 2025 en septembre, après avoir dépassé quinze autres candidates », explique Junior Tribault, premier responsable du comité Miss et Mister de l'île Madagascar.

Prête

Les votes pour le prix « Miss People's Choice » sont d'ores et déjà ouverts sur la plateforme Eventista. Ce vote permettra au candidat ayant recueilli le plus de voix de décrocher automatiquement une place dans le top 20 des finalistes. « Hendry Tsiky devra relever plusieurs défis comme les épreuves sportives, la tenue traditionnelle, le défilé en maillot de bain et le talent. Le vote pour 'Miss People's Choice' est accessible jusqu'au 9 novembre, et nous comptons sur la solidarité des Malgaches, notamment ceux de la diaspora, pour l'aider à se hisser dans le classement. Le coût d'un vote est d'environ 15 000 ariary », poursuit Junior Tribault. Hendry Emanuella Tsiky Andriambolatiana se dit prête à défendre les couleurs de Madagascar lors de cette 24e édition de Miss Earth.

%

« Je suis sereine et motivée à affronter les défis qui m'attendent. Représenter mon pays est un immense honneur, et je ferai tout pour ramener la couronne chez nous. Mon projet pour Miss Earth est centré sur le reboisement, un enjeu crucial pour Madagascar », confie Hendry Tsiky. Miss Earth, considérée comme le quatrième plus grand concours de beauté au monde après Miss Monde, Miss Univers et Miss International, avec l'accent sur la sensibilisation à la protection de l'environnement, se distingue par son engagement pour des causes sociales et environnementales. Hendry Tsiky entend bien porter haut les valeurs de la Grande île dans cette aventure.