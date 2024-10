Madagascar: Division 1 - La fusion des clubs Avenir et Ste Anne porte ses fruits

Mariage fructueux. Le club FC Avenir du sud d'Anosy, fusionné avec l'AS Sainte-Anne, a arraché deux victoires dès la première journée du Grand Tournoi d'Antananarivo, ce week-end.

Début idéal. Impressionnantes, deux équipes, AS Avenir-Sainte Anne, frappent fort, dès la première journée du Grand Tournoi d'Antananarivo ce week-end. Le club fusion du FC Avenir du sud d'Anosy et AS Sainte- Anne d'Analamanga a défait par 2 à 1 la sélection d'Analamanga U20, samedi à Iavoloha. Et l'AS Sainte- Anne espoir a surpris Elgeco Plus, club sextuple vainqueur de la Coupe de Madagascar, sur un score de 2 à 1, dimanche.

« Je ne peux pas dire que nous sommes plus forts que l'Elgeco Plus. Nous sommes tout simplement combatifs et nous visons le trophée ainsi que la prime », précise Emile Randrianarison, président du club. « Nous avions combattu pour ne pas rater la première opportunité. Les joueurs étaient bien rentrés dans le match et se sentaient confiants... Nous avions bataillé pour garder l'avantage et marquer un but de plus », se réjouit le coach Salohiniaina Rakotonjanahary, ancien défenseur gauche de Hezami club D1 d'Analamanga des années 2000.

Concernant le succès de l'équipe de la PFL contre la sélection U20 d'Analamanga, « l'équipe adverse est formée par des jeunes alors que nous sommes plus matures et plus expérimentés après tous les matchs du championnat d'Analamanga et de la ligue des champions D2 », explique le technicien. « Ces victoires nous servirons de motivation pour la suite du tournoi. Les joueurs se sentent stables et en confiance », poursuit-il.

%

En flèche

Les dirigeants des deux clubs ont abordé la fusion durant la deuxième phase de la ligue des champions D2 à Ambositra. « Nous nous étions mis d'accord de nous entraider pour que l'un des deux clubs atteignent le sommet », relate Emile Randrianarison, patron du club. FC Avenir a été sacré champion national D2, synonyme de la qualification en PFL.

AS Sainte-Anne a été, quant à elle, éliminée de justesse à la deuxième phase. Cette dernière est une équipe de l'église catholique d'Anjomakely Bongatsara, créée il y a trois ans. Le club a gravi tous les échelons, champion de la section d'Atsimondrano en 2022, puis champion d'Analamanga D2, vice-champion d'Analamanga D1 en 2023 pour devenir sacré champion en D1 en 2024.

FC Avenir du sud a déjà participé à plusieurs éditions de la Coupe de Madagascar et sa meilleure performance a été le titre de champion national D2. L'AS Avenir-Ste Anne compte actuellement vingt-deux joueurs et envisage de renforcer l'équipe. « Nous sommes en train de tester des joueurs dans les deux équipes en lice au GTA. Nous envisageons aussi de détecter des joueurs à Amoron'Imania », souligne le président.

Outre l'équipe de la PFL, « nous présenterons une autre au championnat d'Analamanga D1 car un bailleur vient de nous joindre », ajoute-t-il. La moyenne d'âge des joueurs des deux équipes se situe entre 20 et 24 ans. Les deux équipes s'entrainent quotidiennement, auparavant à Amboanjobe, et ces derniers temps au By-Pass ou à Andoharanofotsy. « Nous prenons au sérieux l'entrainement car c'est le secret du succès », conclut le président du club.