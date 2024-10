Madagascar: Sortie de nouveaux chirurgiens dentaires

Les séries de soutenance de thèse et de mémoire se succèdent à l'université de Mahajanga, depuis une semaine.

Quarante-et-un nouveaux docteurs de l'Institut d'odonto-stomatologie tropicale de Mahajanga (IOSTM) viennent d'agrandir le rang des chirurgiens-dentistes à Madagascar. La cérémonie officielle de sortie de la 38e promotion Aina et de clôture de thèse pour l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire, s'est déroulée dans la grande salle de réunion du restaurant New Park Resort à Amborovy, le 16 octobre.

La période de soutenance a commencé le 7 octobre. Les études durent douze semestres ou six années et le parcours des étudiants sont illustrés par des stages pratiques et cliniques. « Nous vous félicitons pour tous vos efforts et vous encourageons pour que vous soyez toujours prêts à donner le meilleur de vous-mêmes, une fois que vous aurez intégré le monde professionnel dans le futur, tout en respectant le serment d'Hippocrate », déclare le directeur de l'IOSTM, le Pr Jeannot Randrianarivony.

« Nous vous souhaitons le meilleur et bon vent pour la suite », souhaite, de son côté, le chef de mention odonto-stomatologie, le Dr Faratiana Jenny Rasoariseheno.

L'effectif des médecins dentistes est encore insuffisant à Madagascar. La densité moyenne dans les grandes villes est d'un dentiste pour neuf mille habitants, un dentiste pour cent cinquante mille habitants dans les zones enclavées. Ces statistiques datent de 2019.

Mais aujourd'hui, le constat est d'un seul dentiste pour vingt mille habitants. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la densité des dentistes doit être de 3,3 pour dix mille habitants.

C'est en 1993 que l'ESCD devient l'Institut d'Odonto-Stomatologie Tropicale de Madagascar (IOSTM) et a pour objet la formation et la recherche dans le domaine de l'odonto-stomatologie. Unique à Madagascar et pour toute la zone Océan Indien et l'Afrique subsaharienne, cet établissement d'enseignement supérieur a pour vocation première la formation de Docteurs en chirurgie dentaire.

La clinique universitaire d'odonto-stomatologie, située au coeur de la ville à Mahajanga-be, ouverte au public, est le centre de formation pratique des étudiants. C'est un établissement de formation continue des Enseignants et des Professionnels de la santé et lieu de recherche dans le domaine de l'Odonto-Stomatologie selon le décret 92-1025. À ce jour, plus de mille cinq cents dentistes ont été formés à l'IOSTM depuis 1993.