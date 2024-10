Madagascar: Prévention du cancer - Le dépistage de plus en plus important chez les femmes

Le dépistage des cancers féminins suscite un intérêt croissant chez les femmes. De longues files sont toujours observées devant les lieux de dépistage gratuit de ces maladies. C'était le cas, hier, au CCI Ivato, où un dépistage des cancers féminins est disponible du 22 au 24 octobre, durant la 20e édition du colloque VIH/Sida de l'Océan Indien à Madagascar. La Fondation Akbaraly, qui devient une référence en matière de dépistage des cancers féminins, a enregistré trois mille femmes ayant passé au dépistage depuis le 1er octobre. « C'est beaucoup, par rapport à l'an dernier, où il nous a fallu attendre la fin du mois d'octobre pour avoir cet effectif. Ce chiffre va, certainement, augmenter jusqu'à la fin du mois », a indiqué la fondation, hier.

Les événements pour encourager encore plus les femmes à connaître leur état de santé et à se soigner se multiplient. Dans le cadre de l'Octobre Rose, associé au mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein, un événement unique alliant sport, solidarité et engagement social aura lieu au Golf Galaxy Andraharo, ce samedi 26 octobre. Cet événement est organisé en collaboration avec Operation Smile et vise à soutenir les femmes dans leur lutte contre le cancer du sein ainsi que les enfants souffrant de malformations labio-palatines.

Des consultations médicales gratuites et des stands de prévention santé, des animations musicales, des séances de zumba, une kermesse pour les enfants et d'autres activités sont au programme. « Grâce à Totem Octobre Rose, nous avons l'opportunité de nous unir pour soutenir la lutte contre le cancer du sein et apporter des sourires à des enfants en difficulté. Ensemble, transformons cet événement en une réussite humaine et solidaire », se réjouit Seheno Rasoanarivo, directrice générale de Okalou, organisatrice de l'événement.

Les fonds générés par l'événement seront reversés à la clinique Ivokoloaina, spécialisée en cancérologie à Madagascar, qui travaille en partenariat avec l'Arom (Association d'appui à la radiothérapie et à l'oncologie de Madagascar). Ces fonds contribueront à la recherche et à la prévention du cancer, permettant ainsi d'améliorer les soins et l'accompagnement des patients.