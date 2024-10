Madagascar: Une puissance régionale s'installe dans la digitalisation

Madagascar se positionne comme un pôle d'attraction pour les investisseurs. La récente inauguration de RA Consulting Services marque une étape clé dans le développement numérique.

Madagascar attire des investisseurs, quoique le climat des affaires alterne souvent la pluie et le beau temps. Dans le creuset de la stratégie gouvernementale de faire de la digitalisation la clé de voûte du développement dans de nombreux secteurs, un groupe bien ancré sur le plan régional vient de s'implanter. La cérémonie d'ouverture officielle de RA Consulting Services, RACS, a eu lieu la semaine dernière au Centell d'Antanimena.

« Depuis 1997, nous nous sommes établis comme l'une des entreprises IT les plus prospères en Afrique, en offrant une vaste expérience dans la fourniture de produits technologiques, de support et de services. Avec ce nouvel établissement à Madagascar, nous poursuivons notre mission de croissance et d'innovation, en restant fidèles à notre vision de qualité et de performance. Ensemble, nous sommes et nous serons les architectes de cette nouvelle aventure. Vous êtes les bâtisseurs d'une nouvelle page de notre histoire, et c'est avec une grande anticipation que nous envisageons l'avenir à vos côtés », a mentionné Kamlesh Juddoo dans son discours de présentation.

Convaincu

%

Le groupe RA Consulting Services a été fondé il y a 27 ans au Botswana et s'est progressivement développé en Zambie, en Inde et à Maurice. Aujourd'hui, il a étendu sa présence à divers secteurs industriels, notamment l'hôtellerie, le commerce de détail, le secteur pharmaceutique et l'immobilier.

Pour ce qui est des solutions en matière de nouvelles technologies et de leur évolution, RACS collabore avec des partenaires de renommée mondiale dans leurs spécialités respectives, à savoir CoCre8, Dell, Fortinet et Veeam.

Kamlesh Juddoo est convaincu que « avec ce nouvel établissement à Madagascar, nous poursuivons notre mission de croissance et d'innovation, en restant fidèles à notre vision de qualité et de performance. Ensemble, nous sommes et nous serons les architectes de cette nouvelle aventure ». Il espère que les entreprises établies à Madagascar sauront reconnaître les capacités et les valeurs technologiques défendues par RACS.