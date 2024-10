Afrique: Basket / FIBA Africa Youth Camp - Tiff et Tantely en recyclage à Abidjan

C'est au tour des deux basketteuses malgaches, Tantely Rasoariniaina de Fandrasa Matsiatra Ambony et Kaloniaina Tiffany Rabeniamina de MB2ALL Analamanga, de participer à la formation dans le cadre du FIBA Africa Regional Youth Camp 2024.

Le camp a débuté lundi et prendra fin demain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tout comme Ulrick et Yvan chez les garçons au Cameroun la semaine dernière, elles se retrouvent avec des jeunes de moins de 18 ans venant de plusieurs pays d'Afrique.

Pendant le camp, les bénéficiaires participent à des ateliers sur le développement des aptitudes de dribble, de tir, de passe, de lecture de jeu et de défense, dirigés par des coachs et experts de la FIBA Afrique et de la NBA. Ce camp est également une opportunité pour les entraîneurs, comme Felana Ralaivao qui est aussi présente au camp, d'élargir leurs connaissances. Mis en place depuis 2021 par la FIBA, il se déroule chaque année pour développer et former les jeunes talents africains, dans le but de préparer la prochaine génération de basketteurs sur le continent africain.