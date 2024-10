Madagascar: Vakinankaratra - Inauguration d'un système d'alimentation en eau potable à Vinaninkarena

Au total, 655 ménages de la commune ont actuellement un accès direct à une eau potable grâce au nouveau système d'alimentation mis en place.

Ce nouveau système d'alimentation en eau améliore considérablement l'accès à l'eau potable dans la commune de Vinaninkarena, région de Vakinankaratra. Mis en oeuvre par l'ONG Gret et financé par Charity Water. Ce projet d'alimentation en eau potable favorise une gestion par un opérateur privé pour garantir la pérennité des infrastructures et la qualité du service. Cette installation réduit considérablement le temps consacré à la collecte de l'eau et allège le fardeau quotidien de nombreuses familles.

En déléguant la gestion des systèmes d'eau à des opérateurs privés, ce modèle assure non seulement la pérennité des infrastructures, mais contribue également à l'amélioration des conditions de vie dans plusieurs régions de Madagascar. Le maire de Vinaninkarena, Stephanoel Rasolofoniaina a exprimé sa satisfaction : « Nous avons toujours utilisé des puits et des sources d'eau. Grâce à ce nouveau système, nous pensons être indépendants en termes d'eau potable pour les 20 prochaines années. Confier la gestion à des opérateurs privés a été un succès, car la commune ne peut pas tout gérer seule. Les expériences passées nous l'ont prouvé ».

L'inauguration du système d'alimentation en eau potable de Vinaninkarena s'est tenue samedi dernier, dans le cadre de la Journée mondiale du lavage des mains, une occasion propice pour sensibiliser la population à l'importance de l'hygiène. La cérémonie a été marquée par la présence du Ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Lalaina Andrianamelasoa : « L'accès à l'eau potable est un droit fondamental. C'est pourquoi le gouvernement s'efforce de trouver des solutions, à court et à long terme, pour répondre à ce défi. Ce type d'installation constitue une solution durable, permettant aux générations futures de bénéficier de ce droit essentiel. Les gestionnaires jouent un rôle clé dans la pérennisation de ce système. Il est crucial d'anticiper dès maintenant les moyens de maintenir cette infrastructure pour les 10 à 20 prochaines années. »

En plus d'améliorer la qualité de vie des habitant.e.s, l'alimentation en eau potable contribue au développement économique local, en créant des emplois et en stimulant l'économie, grâce à une meilleure gestion des ressources. Avec cet exemple réussi à Vinaninkarena, le Gret et ses partenaires continuent de promouvoir des solutions innovantes et durables pour améliorer l'accès à l'eau potable et renforcer la résilience des communautés rurales de Madagascar.