Madagascar: Petite pêche - Renforcement de la lutte contre l'ICAM et la préservation des ressources

Une campagne pour la préservation des ressources maritimes et la lutte contre les intoxications par consommation d'animaux marins (ICAM), est menée dans les zones de pêche maritime. Pour les petits pêcheurs, le respect des mesures prises est désormais impératif.

Tournées de sensibilisation auprès des communautés de pêcheurs, la campagne se poursuit dans la région Atsimo Andrefana. Ces actions, orchestrées par la direction régionale de la Pêche et de l'Économie bleue (DRPEB), visent à informer les populations locales sur les pratiques de pêche durable et à encourager le respect des lois en vigueur. Le 20 octobre dernier, l'équipe de la DRPEB s'est rendue à Ambola, dans la commune d'Efoetse, district de Toliara II, pour une session de sensibilisation axée sur la lutte contre les ICAM et le respect des réglementations sur la pêche maritime. Lors de cette visite, des filets illégaux, dont des moustiquaires transformées en équipements de pêche, ont été découverts dans les pirogues des pêcheurs. Ces filets sont utilisés pour capturer des espèces telles que le varilava et le tovy, des pratiques qui enfreignent les lois en vigueur.

En parallèle, la présence de déchets plastiques sur les plages locales a également été constatée, soulignant l'urgence de renforcer les efforts de protection de l'environnement. Les pêcheurs ont été incités à organiser des campagnes de nettoyage collectif, une initiative confiée au chef du fokontany et à la Locally managed marine area (LMMA). L'équipe de la DRPEB a profité de cette visite pour échanger avec les 41 participants (07 femmes et 34 hommes) sur les enjeux de la gestion durable des ressources maritimes, en particulier en cette période de chaleur qui aggrave les conditions de pêche. Après Ambola, l'équipe de la DRPEB a poursuivi sa campagne dans le fokontany de Fanambosa, commune rurale d'Androka, district d'Ampanihy-Ouest.

Ce sont 69 personnes qui ont assisté à cette session de sensibilisation, lors de laquelle les pêcheurs et mareyeurs ont été encouragés à se conformer à la législation en vigueur, notamment en se procurant une « carte mareyeur ». L'importance des zones protégées et de l'utilisation d'équipements de pêche conformes a également été réaffirmée, tout comme la collaboration avec les Comités locaux de pêche (CLP) et les Comités de surveillance des aires protégées (COSAP). Précédemment, les mêmes actions ont été menées à Morombe. D'après les parties prenantes, ces campagnes montrent l'importance d'une collaboration entre les autorités locales, les communautés de pêcheurs et les structures de gestion pour assurer une pêche durable, respectueuse de l'environnement et des lois.