Madagascar: Échos Diana

La première édition du salon de l'habitat a commencé le jeudi 17 octobre dernier et a été clôturée dimanche dernier au gymnase couvert d'Antsiranana. Divers articles de maison, outils de construction ainsi que des annonces immobilières ont fait l'objet d'exposition dans les 25 stands proposés par les organisateurs. Présente lors de la cérémonie d'ouverture, la Secrétaire générale de la préfecture d'Antsiranana, Hermine Tsirinary, a précisé que cet événement suscite non seulement les intérêts des affiliés du secteur, mais éveille également la curiosité de la population locale.

« Nous n'avons plus besoin de nous déplacer à Antananarivo pour acheter les accessoires pour notre maison. Je tiens à féliciter les initiateurs qui ont tout donné afin de réaliser ce projet », a-t-elle soutenu. Effectivement, les Diegolais s'y sont rendus, ne serait-ce que pour demander des conseils. Pour sa part, Tojo Andrianavalona, organisateur et directeur de Sodip, a promis de mettre la barre encore plus haut, lors de la prochaine édition.

Nosy-Be : Journée régionale de VOI 3e édition, deux jours de célébration

Les 17 et 18 octobre derniers, l'île aux Parfums a abrité la journée régionale des communautés de base gestionnaires des ressources naturelles renouvelables. Formation et échange avec les divers partenaires ont inauguré la célébration. Un carnaval, réunissant les hauts dignitaires de la région DIANA et les responsables locaux, a clôturé en beauté la solennité. La JRVOI a pour objectif de préserver la nature qui est source du développement local étant donné que la partie septentrionale de la Grande Île héberge une immense diversité naturelle. Convaincu, le gouverneur de la Région DIANA, Taciano Rakotomanga a incité les habitants à préserver l'environnement.

%

Ambanja : Concert « face à face », Kônka et Jaolahy Be émerveillent le public

Le samedi 19 octobre dernier, la ville du Sambirano a été gâtée par ces deux grands artistes puisqu'elle a accueilli pour la première fois un grand concert. Deux estrades ont été installées, d'un côté celle du groupe Fandrama, et de l'autre, Wawa et ses comparses. Et au milieu, une dizaine de milliers de personnes en liesse. Digne d'un festival, c'est le moins qu'on puisse dire. L'organisation est saluée par les entrepreneurs évènementiels... Hormis le show de ces deux grosses pointures de la Région DIANA, des artistes, à savoir Parish, Mopcaan, LC Barbo, Rj, ont livré un live.

Ambilobe : Dinand rejoint le ciel

Le monde de la communication et de l'information de la Région DIANA tout entier est en deuil. Le journaliste-animateur de la Radio RLA Ambilobe a tiré sa révérence. Connu pour sa voix stentorienne, Dinand a su capter l'attention de ses auditeurs.