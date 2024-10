Madagascar: Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI - Série de réunions sur des secteurs porteurs à Washington

Journées marathons pour la délégation malgache qui participe aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, qui se tiennent à Washington du 21 au 26 octobre.

Projets-clés. Conduite par la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, et composée, entre autres du ministre des Transports et de la Météorologie Valéry Ramonjavelo et du gouverneur de la Banque centrale, Aivo Randrianarivelo, cette délégation multiplie les réunions de travail sur des dossiers et des secteurs porteurs pour le développement du pays. À commencer par la rencontre avec la vice-présidente de la Banque mondiale, Victoria Kwakwa, où il a été question du renforcement de la coopération entre les deux parties.

Notamment dans le développement des projets clés relatifs à l'énergie, à la lutte contre le changement cliamtique à l'éducation et la formation, à la promotion de la femme et de la jeunesse, mais également sur la promotion des exportations. Les discussions ont plus particulièrement porté sur la transition énergétique et le financement climatique qui, rappelons-le, ont été les thèmes principaux de la table ronde organisée récemment à Antananarivo.

Secteur privé

Le secteur privé a été également au centre des discussions entre la délégation malgache et l'International finance corporation (IFC), conduite par son vice-président, Sergio Pimenta et composée d'experts internationaux spécialisés dans le domaine des infrastructures et du partenariat public - privé. Une séance de travail d'une importance capitale axée notamment sur les transports aériens et les infrastructures aéroportuaires. La relance du tourisme et l'attraction des investissements directs étrangers ont été également discutées. On rappelle que le gouvernement malgache se fixe actuellement un objectif d'atteindre le cap du million de touristes par an. En tout cas, l'apport de l'IFC est considérable pour le développement du secteur privé à Madagascar.

%

Bonnes perspectives

Côté FMI, la délégation malgache a rencontré une équipe dirigée par Abebe Selassié, directeur du département Afrique de cette institution. Une occasion de faire une rétrospective des relations entre Madagascar et le Fonds qui ont été marquées ces derniers temps par la tenue de la première revue de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) dont on attend la décision du Conseil d'administration dans les semaines qui viennent. Quoiqu'il en soit, cette présence de la délégation malgache à Washington augure de bonnes perspectives sur les relations de Madagascar entre ces deux institutions de Bretton Woods. La délégation malgache y a l'occasion de rencontrer des dirigeants influents de la sphère politique, de l'entreprise, des organisations internationales, de la société civile et du monde universitaire.