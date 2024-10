Madagascar: PFL - Fusion entre Avenir du Sud et AS Sainte-Anne

Dans un développement prometteur, l'Avenir du Sud d'Anosy et l'AS Sainte-Anne, champion de la Ligue 1 Analamanga, annoncent leur fusion pour la saison 2024-2025. Cette union vise à unir leurs forces et à gravir les échelons de la Pureplay Football League, avec un nouvel élan et des ambitions renouvelées.

Dans un tournant significatif, l'Avenir du Sud d'Anosy, promu en Pureplay Football League (PFL), a annoncé sa fusion avec l'AS Sainte-Anne, récent champion de la Ligue 1 Analamanga. Ce partenariat donne naissance à une nouvelle entité, l'Avenir Sainte-Anne, qui débutera la saison 2024-2025 avec des ambitions élevées. L'AS Sainte-Anne, jeune club de l'église Sainte-Anne d'Anjomankely, a rapidement su s'imposer sur la scène footballistique malgache.

Après avoir commencé son parcours au tournoi diocésain d'Antananarivo, le club a remporté le tournoi Champions League Atsimondrano en 2022. En 2023, le club poursuit sur sa lancée en s'adjugeant le titre de la 2e division Analamanga. Pour sa première participation en Ligue 1 Analamanga, Sainte-Anne a été battu en finale par le FC Rouge, mais a su rebondir en remportant récemment le titre de champion de la Ligue 1, face à Toulon FC lors de la finale.

Lors de son parcours en deuxième division nationale, le club n'a pas démérité, même si son parcours s'est arrêté au pied de la phase finale des Play-offs. Le président du club, Émile, a exprimé sa satisfaction quant à cette fusion : « Le club du Sainte-Anne et l'Avenir du Sud sont unis par l'amour et la passion du football. Nos objectifs communs visent à gravir les échelons de la PFL ». Il souligne également l'esprit de cohésion qui règne entre les joueurs des deux clubs. Actuellement, l'Avenir Sainte-Anne participe au Grand Tournoi d'Antananarivo, un tournoi pré-saison qui servira de préparation avant le début de la saison en PFL. Cette initiative vise à renforcer les liens entre les joueurs et à peaufiner la stratégie de l'équipe pour faire face aux défis à venir.