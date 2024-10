Tunisie: Basket - Championnat national - 8e journée - L'USM à l'épreuve de l'ESS

Un match indécis et où la rivalité va atteindre des sommets.

Ça avance dans la première phase du championnat. Certainement que l'enjeu est encore moyen, mais vu que la concurrence paraît plus rude que la saison dernière, les places vont être chères pour le play off. Même si le CA, la JSK et l'USM semblent avoir une distance par rapport aux autres équipes, l'ESS et l'ESG, à titre d'exemple, ne semblent pas baisser les bras et ont renforcé leurs rangs pour assurer leur présence au play off. La 8e journée offre une affiche entre l'ESS et l'USM dans un match qui compte beaucoup pour les deux équipes.

Une sorte de match chaud et électrique quel que soit le rang des deux équipes.

L'USM, tenant en titre et qui se cherche encore après le départ de plus d'un cadre à l'image de Marnaoui et Adami, tentera de piéger une Etoile accrocheuse et qui a joué d'égal à égal avec des adversaires affûtés. L'Etoile de Chabbouh et Racyle affronte une USM qui a encore tant d'atouts et qui veut surtout rester en haut du tableau et prendre un avantage sur ses deux premiers concurrents, le CA et la JSK.

Les Aghlabides, eux, vont recevoir l'ESG et demeurent auréolés de leur dernier succès face au CA. Ils sont favoris même si l'ESG sera dure à manier. Quant au CA, il va se déployer à fond pour retrouver les points de la victoire en jouant face à la JSMenazeh. Les équipiers de Channoufi ont tous les moyens de reprendre le chemin des victoires

Le programme(tous les matches à 18h00)

Salle Menzah 7

JS Manazeh-C Africain

Salle Bouhima

ES Radès-CB Mahdia

Salle Dar Chaâbane

US Ansar-DS Grombalia

Salle Hammam-Sousse

ES Sahel-US Monastir

Salle Aziz Miled--Kairouan

JS Kairouan-ES Goulette