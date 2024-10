Tunisie: L'EST fait peau neuve - Cardoso, la page est tournée

La défaite concédée à Zarzis a conduit le technicien portugais tout droit vers la porte de sortie. La page Miguel Cardoso est bel et bien tournée. Une page de transition s'ouvre avec Skander Kasri.

C'est un air de déjà-vu. La saison dernière, pratiquement à la même période, Mouine Chaâbani a été remercié le 2 octobre 2023 après un départ de saison jugé peu convaincant. Tarek Thabet, alors directeur sportif, a assuré l'intérim jusqu'à mi-janvier, avant que Miguel Cardoso ne prenne en main l'équipe.

Un an après, le scénario se répète avec Miguel Cardoso. Après deux matchs nuls successivement contre le Stade Tunisien et l'Etoile Sportive de Métlaoui, la défaite concédée à Zarzis a été, aux yeux de Hamdi Meddeb, la contre-performance de trop qui conduit Miguel Cardoso vers la porte de sortie.

La patience, un art qui s'apprend

Hamdi Meddeb s'est-il séparé de Miguel Cardoso par conviction ou a-t-il succombé à la pression des réseaux sociaux? Difficile à dire. Une chose est sûre, le limogeage de Miguel Cardoso ne peut être la solution radicale à tous les maux. Et franchement, les consultants des plateaux radios et TV n'ont pas fait, pour une bonne partie d'entre eux, et il faut bien le dire, la grande carrière qui leur permet de balancer à droite et à gauche des avis abjects sur Miguel Cardoso. Ses choix sont, certes, discutables, mais à lui seul ne peut assumer l'entière responsabilité des semi-échecs face au Stade Tunisien et l'Etoile Sportive de Métlaoui et la défaite concédée devant l'Espérance Sportive de Zarzis.

La patience est un art qui s'apprend sereinement : voilà ce qui a manqué à l'Espérance Sportive de Tunis ces dernières années que ce soit avec Ammar Souayah en 2016, Radhi Jaïdi en 2022 ou encore Mouine Chaâbani il y a une année, lui qui a remporté non pas une, mais deux Ligues des champions.

Les diktats de Facebook

Il y a une idée qui a toujours résonné pour expliquer le changement d'un entraîneur, c'est l'obligation de résultat, ou le public n'attend pas et que l'Espérance Sportive de Tunis ne peut vivre sans victoires.

Concédons que la culture de la gagne est la marque de fabrique du doyen des clubs tunisiens, voir son ADN. Soit. Sauf qu'aucun club dans le monde, y compris les plus grands de la planète foot, pour ne citer que ceux-là, ne remporte un titre chaque saison. C'est que le football est fait de cycles et qu'il faut donner du temps au temps pour qu'un projet sportif mûrisse. Ce n'est pas parce qu'il a fait deux matchs nuls et concédé la défaite que Miguel Cardoso est devenu, du jour au lendemain, un mauvais entraîneur. Au contraire, c'est l'un des meilleurs techniciens étrangers venus travailler dans le championnat tunisien de l'avis des observateurs.

Pour rappel, Miguel Cardoso a pris l'équipe au mois de janvier à une période où se qualifier aux quarts de finale de la Ligue des champions était un objectif difficile à atteindre. Miguel Cardoso a réussi à atteindre la finale de la Champions League perdue de justesse au Caire devant Al-Ahly et s'est qualifié à la Coupe du monde des clubs avant même de disputer cette finale, outre qu'il a remporté le championnat de Tunisie.

Aujourd'hui, il dispose, certes, d'un effectif mieux loti qualitativement et quantitativement, mais, est-ce qu'on s'est posé les vraies questions pour expliquer les dernières contre-performances qui sont contre nature ? Le surpoids de Youssef Belaïli ou encore son impact sur le jeu de Yan Sasse. Puis, l'absence de Rodrigo Rodrigues qui a laissé un énorme vide en attaque.

Bref, le limogeage de Miguel Cardoso n'est pas la solution idéale du moment. Il faut plutôt aller au fond du problème.

Skander Kasri, pour la transition

Comme ce fut le cas la saison dernière avec Tarek Thabet, Skander Kasri assurera une phase transitoire, le temps de recruter un technicien étranger. Skander Kasri, qui a refusé l'offre de l'Avenir Sportif de Gabès, devra prendre en charge la direction technique après cette phase transitoire. Du moment où la décision de limoger Miguel Cardoso a été prise, le choix porté sur Skander Kasri n'est pas mauvais. Il a même le profil de l'emploi.