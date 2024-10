Afrique: La CAF réduit ses pertes de 68% et prévoit un bénéfice net pour le prochain exercice financier

La CAF réduit son déficit de 28.9 millions USD à 9.2 millions USD

Elle enregistre la plus grande distribution de soutien financier aux Associations Membres et aux Unions Zonales

Avec la réduction du déficit et la montée en flèche des revenus, les dotations financières augmentent de 40%.

Un investissement supplémentaire de 25,7 millions de dollars dans le développement du football

La Confédération Africaine de Football ("CAF") a publié le rapport financier audité 2022-2023 et le budget 2024-2025 lors de la 46e Assemblée Ordinaire de la CAF qui s'est tenue à Addis Abeba, Ethiopie, le mardi 22 octobre 2024.

La 46e Assemblée Ordinaire de la CAF a été présidée par le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. La CAF a réalisé un redressement financier significatif au cours de l'exercice 2022-2023, avec une réduction remarquable des pertes de 28,9 millions de dollars US à 9,2 millions de dollars US.

Un an auparavant, le déficit de la CAF s'élevait à 45 millions de dollars. Cette évolution positive continue est principalement attribuée aux réformes stratégiques mises en oeuvre par la direction de la CAF en 2021.

Sur les revenus budgétés en 2024-2025, la CAF prévoit un bénéfice net de 11,7 millions de dollars - pour la première fois depuis longtemps. Cette santé financière permettra à la CAF de remplir son mandat de développement du football en Afrique.

Sous la direction du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, la CAF a obtenu les revenus les plus élevés dans les compétitions de la CAF grâce aux droits médiatiques et aux revenus de sponsoring qui ont continué à augmenter de manière significative.

L'augmentation des revenus a permis à la CAF d'augmenter son soutien financier en faveur des Associations Membres et du programme de développement du football. Plus que jamais, plus de fonds sont alloués aux programmes de développement de la base, au football scolaire, en passant par les officiels de match et la production télévisuelle.

Lors de la 46e Assemblée ordinaire de la CAF, le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a confirmé l'augmentation de 100% de l'aide financière annuelle (subventions) pour les associations membres à 400 000 USD (à partir de 200 000 en 2021) - un moment important pour les nations qui ont lutté pour financer les activités de football.

Dépenses

La décision d'allouer une part importante des dépenses, plus précisément 84%, au développement du football africain, est un mouvement stratégique qui souligne l'engagement de la CAF à nourrir et à faire croître l'écosystème du football.

Dotation et soutien à l'association hôte 56 millions USD : Cela représente la plus grande partie des dépenses, montrant un accent continu sur la récompense de l'excellence par le biais de distributions aux équipes nationales, aux clubs et en soutenant les organisations responsables de l'organisation des compétitions.

Organisation des compétitions USD 28,1 millions : Cette allocation a couvert les coûts associés à la planification et à l'exécution des compétitions de football, garantissant une expérience de haute qualité pour les joueurs, les officiels et les supporters.

Programmes de développement du football 32,3 millions de dollars : Cet investissement a directement soutenu la promesse en 10 points de la CAF visant à développer le football de la base au niveau professionnel. Ce réinvestissement stratégique souligne la volonté de la CAF d'utiliser ses ressources financières pour améliorer le football africain et créer un écosystème footballistique durable.

Domaines d'investissement

La CAF augmente de manière significative son investissement dans le développement du football pour l'année fiscale 2024-2025. Un investissement global de 29,8 millions de dollars est prévu dans les domaines ci-dessous :

- Subvention de la CAF aux associations membres augmentée de 100% (de 200 000 $ par AM en 2020-2021 à 400 000 $ par AM en 2024-2025).

- Subvention de la CAF aux zones augmentée de 50 % (de 500 000 $ par zone en 2020-2021 à 750 000 $ par zone en 2024-2025).

- Introduction d'une allocation de 50 000 $ pour les clubs éliminés lors des phases préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la confédération de la CAF.