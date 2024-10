Congo-Kinshasa: Le Gouvernement affecte 160 millions USD aux projets d'infrastructures

Le Gouvernement confirme le décaissement des fonds de plus de 160 millions de USD pour ce mois d'octobre courant, en vue de la relance des projets d'infrastructures urgents en RDC. L'annonce a été faite par le ministre des Finances au cours du conseil des ministres de vendredi 18 octobre.

Les fonds sont affectés notamment au Programme de développement local des 145 territoires (PDL-145T), aux projets d'infrastructures et voiries en provinces et aux projets de développement des infrastructures de la ville de Kinshasa 2024.

Pour la clôture de la première phase du PDL 145T et autres infrastructures en provinces, 59 729 397 USD ont été payes aux agences d'exécution :

BCECO : 24 732 160 USD, pour 181 ouvrages,

CFEF : 7 645 000 USD, pour 635 ouvrages

PNUD : 27 352 237 USD, pour compléter et financer les ouvrages.

Cinq provinces de la RDC bénéficient de fonds pour leurs infrastructures respectives. C'est notamment, la Tshopo avec 17 millions USD pour plus de 33 Km de voieries et autres projets locaux ; le Kasaï-Central a reçu 17 millions pour 41Km de voierie urbaines et de l'Ituri (13 millions).

D'autres provinces, comme le Kasaï-Oriental, Sankuru, Kongo-Central et le Nord-Kivu, sont aussi concernées.

Pour la ville de Kinshasa, 25 millions USD sont débloqués pour la voirie et lutte contre les érosions, et cela, avec un paiement de 4 587 410 USD pour le démarrage des travaux autour du marché central.

Il a été aussi effectué le versement du deuxième acompte du projet Kinshasa Arena, pour 45 millions USD.

A cet effet le ministre des Finances, Doudou Fwamba, fait des recommandations incluant le renforcement du cadre de suivi et évaluation des projets, la mise en place du mécanisme de contrôle financier et technique pour s'assurer que le financement respecte le cadre macroéconomique et promouvoir la transparence et gestion des projets pour garantir leur durabilité.