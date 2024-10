Tunisie: Secteur des phosphates - Adopter de nouvelles technologies

Le projet Mazila, retardé depuis plusieurs années, est considéré comme un acquis stratégique pour l'économie nationale, notamment au niveau du secteur industriel et énergétique.

Huit conventions entre le Complexe chimique tunisien et des entreprises nationales et étrangères ont été signées le 30 septembre dernier, au palais du gouvernement à La Kasbah, en présence de la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, Fatima Thabet Chiboub, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li, et des représentants des entreprises concernées.

Le projet Mazila, retardé depuis plusieurs années, est considéré comme un acquis stratégique pour l'économie nationale, notamment au niveau du secteur industriel et énergétique. Si bien qu'il vise à promouvoir davantage le secteur minier, en particulier dans la production des engrais chimiques et à renforcer la position de la Tunisie sur le marché mondial du triphosphate à haute teneur en phosphate et de l'acide phosphorique. Le projet devrait assurer la production de 400.000 t par an de triphosphate à haute teneur en phosphate et 180.000 t de concentré d'acide phosphorique et permettra un chiffre d'affaires de plus de 521 millions de dinars par an, dès l'achèvement de toutes ses composantes.

Un nouveau pôle minier

Si le bassin de Gafsa représente plus de 90 % de la production tunisienne de phosphate, le pays possède d'autres grands gisements de phosphate, dont les réserves sont équivalentes à celles de Gafsa en termes de quantité. Certains de ces gisements sont situés dans la région de Sra Ouertane, une région du bassin nord, et restent inexploités. La présence de minéraux de transition comme le phosphate et d'éléments de terre rare à Sra Ouertane pourrait susciter l'intérêt pour la région.

En conséquence, la région a le potentiel de devenir un centre minier de transition de premier plan et la Tunisie a une occasion unique d'optimiser la récupération et la valorisation de ces minéraux, ce qui lui permettra de diversifier ses sources de revenus et de renforcer sa position sur le marché stratégique des minéraux de transition.

Un code minier plus fort, une empreinte carbone plus faible

Pendant que la Tunisie révise son code minier, le gouvernement doit prendre en compte les fluctuations et les changements de la demande internationale de phosphate. La révision du code minier offre à la CPG l'opportunité de moderniser les pratiques opérationnelles, d'encourager l'innovation et de garantir une gestion durable des ressources en phosphate. Le code révisé devrait inclure des dispositions spécifiques qui encouragent l'exploration de nouveaux marchés et l'adoption de technologies de pointe. Il pourrait s'agir de faire progresser la production d'ammoniac vert et de s'engager dans des collaborations de recherche pour des processus d'extraction plus propres.

En outre, le Groupe chimique tunisien (GCT), une filiale de la CPG, doit d'urgence réduire l'empreinte carbone de ses produits, tels que les engrais phosphatés, afin de rester compétitif dans le cadre des nouveaux systèmes de taxation internationaux, tels que le Mécanisme européen d'ajustement aux frontières pour le carbone (Cbam).

Pour prospérer et se développer au cours de la transition énergétique, les producteurs de phosphate tunisiens doivent également adopter de nouvelles technologies durables. L'une d'entre elles est la production d'ammoniac vert, également connu sous le nom d'ammoniac renouvelable ; il est produit à partir d'hydrogène vert, qui est dérivé de l'eau électrolysée à l'aide d'électricité renouvelable. La principale application de l'ammoniac vert est la production d'engrais neutres en carbone. Le ministère tunisien de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, en partenariat avec la coopération allemande (GIZ), travaille sur une stratégie de l'hydrogène vert.