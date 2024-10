Sénégal: Lutte contre le cancer - Khady Diène Gaye appelle à la pratique régulière du sport

Dakar — La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a appelé, mardi, à la pratique régulière du sport qui, selon elle, permet de se protéger au moins de huit types de cancer.

"Au-delà de cette journée, j'en appelle à la pratique régulière du sport, qui permet de se protéger aux moins de huit types de cancer" a-t-elle lancé.

Khady Diène Gaye, présidait la journée de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus organisée par l'Amicale des femmes du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (Afmjsc), à la place du Souvenir africain.

La ministre a exhorté les jeunes filles "à s'adonner au dépistage précoce, par notamment, l'autopalpation".

Selon elle, l'objectif de cette journée est de mobiliser et de sensibiliser la population et les femmes en particulier, sur l'importance du dépistage précoce du cancer, du sein et du col de l'utérus.

A cet effet, dit-elle, "le dépistage précoce offre l'opportunité aux femmes et aux filles de bénéficier d'un examen médical préventif contre ces maladies redoutables."

"La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui révèle un caractère symbolique, fort. (...) elle permet la mobilisation, la sensibilisation, et le dépistage du cancer du sein, et du col de l'utérus en ce mois d' "octobre Rose", a-t-elle ajouté.

Khady Diène Gaye a invité par ailleurs les acteurs culturels à accentuer leurs efforts dans la sensibilisation des populations pour qu'elles adoptent les bons réflexes face à ces maladies "qualifiées de tueuses silencieuses".

Elle a réaffirmé l'engagement du président de la République, Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, dans la lutte contre la propagation de ces maladies.

Cette journée a été organisée en partenariat avec la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA).

Sa présidente, Fatma Guenoune, estime que les femmes sont plus touchées par les types de cancer avec 99% des cas et 1 % pour les hommes.

"Au Sénégal, 1.817 nouveaux cas du cancer du sein sont recensés, dont 951 constituées des femmes atteintes", a-t-elle révélé.

Mme Guenoune a par ailleurs rappelé les facteurs préventifs du cancer du sein, invitant à "faire du sport, à manger sainement, manger des fruits et légumes bio en privilégiant le consommer local, éviter le tabac et l'alcool."

Elle a insisté sur les méthodes naturelles de prévention appelant les femmes à faire de "l'auto-examen des seins chaque mois, la mammographie chaque deux ans à partir de l'âge de quarante ans."

Cette journée qui a vu la participation du secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries Créatives et au Patrimoine Historique, Bakary Sarr, a été marquée par des prestations culturelles du groupe des femmes du Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose et aussi de l'artiste-slameur sénégalaise, Yaay Fall.