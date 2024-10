Sénégal: Vers la réhabilitation de cinq infrastructures sportives à Ziguinchor et Sédhiou

Sédhiou — L'ONG "Right to play" compte réhabiliter cinq infrastructures sportives des régions de Sédhiou et Ziguinchor (sud) à un coût de 67 millions de francs CFA, pour inciter les jeunes filles à la pratique du sport, a-t-on appris de sa coordonnatrice de zone, Marie Françoise Faye.

Intervenant mardi lors d'un atelier de partage des résultats de l'étude d'impact de cette initiative, Mme Faye a précisé que Sédhiou, Ziguinchor, Oussouye, Mlomp et Diembéring, sont les communes bénéficiaires.

Les parties prenantes à ce projet, notamment les inspecteurs du sport et de la jeunesse, les services de l'urbanisme et de l'environnement, ont planché, lors d'une réunion, sur les mesures à prendre pour minimiser les risques de réhabilitation du terrain de basketball de Sédhiou.

"Actuellement en état de dégradation avancée, le terrain de basketball du stade municipal de Sédhiou, sera entièrement rénové", a souligné Marie Françoise Faye.

"Le manque d'équipements modernes sera bientôt un souvenir lointain", a-t-elle déclaré, assurant que L'ONG "Right to play" s'engage à offrir aux jeunes sportifs, surtout les filles "un espace propice à l'épanouissement et à la découverte de leurs talents".

La coordonnatrice de l'ONG a indiqué que "l'un des objectifs clés du projet est d'inciter les jeunes filles à la pratique du sport", dans le but de renforcer leur leadership et leur compétence.

Dans ce sillage, a-t-elle relevé, le projet a adopte une approche d'apprentissage par le jeu, permettant de transmettre des enseignements et des formations essentielles au développement personnel et environnemental.

Birama Diack, inspecteur régional des sports de Sédhiou, a magnifié cette initiative destinée à renforcer ces infrastructures importantes pour les activités sportives de la région.

"Une fois réhabilité et équipé, le terrain de basketball du stade municipal pourrait avoir un impact significatif sur le développement du sport, en particulier le basketball", a-t-il soutenu.

L'inspecteur régional des sports, estime que ce projet de réhabilitation arrive à point nommé, avec des retombées économiques, sociales et culturelles attendues.

"A travers ce programme, la région espère voir éclore de nouveaux talents sportifs, à l'image de l'international sénégalais Sadio Mané, et renforcer la cohésion communautaire", a-t-il souligné.