Tunisie: Le Belvédère - Réaménagement de l'ensemble des espaces sportifs et de la place Pasteur - Les installations prêtes à accueillir le grand public

Les travaux de réaménagement englobent la piscine principale, une autre pour enfants, des vestiaires, des douches, des gradins restaurés pour accueillir désormais 700 spectateurs, un court de tennis et un abri automatique, outre les équipements de sécurité installés. La piscine municipale du Belvédère, pouvant accueillir 350 nageurs, ouvrira ses portes de mai à fin octobre.

Sofiène Belaïd, directeur de la piscine municipale du Belvédère, a indiqué, hier, que les travaux de réaménagement de cette installation sportive et de la place Pasteur, ont été entrepris par des mains tunisiennes, tant au niveau de l'étude que de l'exécution, et achevés en un temps record grâce à des mesures exceptionnelles, pour un coût global s'élevant à 18 millions de dinars.

Au bonheur des clubs de natation !

Dans une déclaration à l'agence TAP, Belaïd a précisé que «les travaux de réaménagement de la piscine, ordonnés par le président de la République suite à sa visite effectuée à cet espace le 15 février dernier, ont été conçus tout en préservant le caractère architectural original et en modernisant ses composantes pour qu'elles répondent aux nouvelles exigences en matière d'équipements et d'infrastructures».

Belaïd a indiqué que cet espace est composé d'une piscine principale pouvant accueillir 350 nageurs, mesurant 33 mètres de long et 20 mètres de large, avec une profondeur allant de 0,9 m à 2,1 m. La piscine pour enfants a été également réaménagée afin que toutes les familles qui la fréquentent puissent bénéficier des services offerts par ce lieu.

«Les clubs de natation, a-t-il ajouté, pourront également profiter de la piscine, bien qu'elle ne soit pas conforme aux normes olympiques».

Equipements technologiques modernes

Et de préciser que des vestiaires avaient été rénovés, un pour les hommes, un pour les femmes et un pour les personnes à mobilité réduite, avec l'installation de douches modernes équipées de systèmes d'économie d'eau, ainsi que des unités de chauffage et d'automatisation de la filtration pour garantir la qualité de l'eau de la piscine.

Selon la même source, les gradins ont été aussi restaurés pour accueillir désormais 700 spectateurs, tandis que la piscine pourra abriter des cérémonies de mariages et des spectacles culturels, sans oublier les services offerts par la buvette intérieure.

Il a ajouté que le court de tennis a été rénové avec un revêtement synthétique de couleur assortie à celle de la piscine pour une harmonie esthétique, et sera accessible au public et aux clubs.

Concernant les équipements de sécurité, Belaïd a précisé que «tout l'espace est équipé de caméras de surveillance continue et de portails électroniques, de sorte qu'aucune personne ne peut entrer sans une carte magnétique ou un bracelet électronique. De plus, un système d'alerte en cas de noyade permet l'arrêt immédiat des activités de la piscine, et des dispositifs de sécurité incendie ont été installés dans tout l'établissement.»

Le directeur de la piscine a affirmé que l'installation sera sous la responsabilité de la municipalité, en attendant la finalisation des démarches légales pour en faire un établissement public non administratif, ce qui permettra de mieux s'en occuper et d'offrir des services d'entretien de qualité pour assurer sa durabilité et l'excellence de ses prestations.

Il a annoncé que la piscine municipale du Belvédère ouvrira ses portes de mai à fin octobre, avec une possibilité d'élargir ses activités, car un projet d'abri automatique est envisagé. La piscine accueillera le public par tranche horaire, la première de 9h00 à 13h00 et la seconde de 13h00 à 16h00, avec un tarif d'environ 12 dinars, considéré comme abordable par le directeur pour permettre à tout le monde de profiter de ses nouveaux services.