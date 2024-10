Tunisie: 12e édition du festival maghrébin du théâtre amateur, du 31 octobre au 3 novembre 2024 - «Nos enfants, notre espoir»

Outre les représentations théâtrales, il sera question de rencontres avec des artistes et des dramaturges et d'ateliers ludo-éducatifs pour initier les jeunes à la mise en scène et à l'écriture théâtrale.

Le festival maghrébin du théâtre amateur revient pour une 12e édition du 31 octobre au 3 novembre 2024, toujours à Nabeul. Organisée par l'association «Masrah al ibtissama» (Le théâtre du sourire), représentée par un jeune comité directeur et le commissariat régional aux affaires culturelles à Nabeul, la manifestation aura pour thème cette année, «Nos enfants, notre espoir» et sera donc dédiée au théâtre pour enfants. Des troupes en provenance d'Algérie, le Maroc, Libye, Mauritanie et bien entendu la Tunisie y prendront part avec l'Égypte comme pays invité d'honneur.

Cette nouvelle édition qui porte le nom de Hamadi Dimassi, fondateur du festival du théâtre Néapolis pour enfants, constitue une belle occasion pour initier les enfants au spectacle vivant et créer des moments d'échanges entre les comédiens, les animateurs et le public. La majeure partie du programme sera abritée par la maison de la culture de Nabeul. Outre les représentations théâtrales, il sera question de rencontres avec des artistes et des dramaturges et d'ateliers ludo-éducatifs pour initier les jeunes à la mise en scène et à l'écriture théâtrale. Fidèle à ses traditions, le festival consacrera une place de choix à l'animation de la ville.

Le volet hommages concernera cette année les artistes tunisiens Fathi Mselmani, Rim Abrouk et Abdelkader Ennajjar; l'Algérienne Houria Belhwane et Abou Baker Al Cherif de l'Égypte.