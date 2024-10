Maroc: Ksar Ait Ben Haddou, un trésor de l'architecture et de l'histoire

Ait Ben Haddou (Ouarzazate) — Sur la route des Mille Kasbahs qui serpente les massifs du Haut Atlas et les oasis féeriques entre Errachidia, Ouarzazate et Zagora, les sites pittoresques logés entre vallées et montagnes ne cessent de dévoiler généreusement leurs trésors de l'histoire et de la nature créant un patchwork somptueux qui fait rêver plus d'un.

Et s'il y a un site historique à ne pas manquer en visitant ce concentré de l'histoire et de la culture c'est bien le ksar d'Ait Ben Haddou. Un bijou architectural qui continue de défier les aléas du temps et de la nature pour répandre son charme au grand bonheur des visiteurs du monde entier.

De par ses murs de pisé rouge, son architecture atypique et ses remparts grandioses qui dominent la vallée de l'Ounila, le Ksar, situé à 30 km de Ouarzazate, sert non seulement de logis pour ses habitants, mais aussi de source d'inspiration pour les architectes, les artistes-peintres, les cinéastes et les visiteurs lambda.

"Cléopâtre", "Gladiator", "Lawrence d'Arabie", "Le Seigneur des Anneaux", "Game of Thrones", "The Kingdom of Heaven" et bien d'autres. Ce n'est pas un hasard si les cadors du cinéma mondial ont opté pour ce lieu paradisiaque aux allures de carte postale pour y tourner des superproductions mondiales.

Ces chefs d'oeuvres du 7e art ont remarquablement contribué au rayonnement international du site qui a servi de toile de fond pour des films cultes. Une promotion qui a fait du Ksar d'Ait Ben Haddou une destination de prédilection pour les cinéphiles du monde entier.

%

"C'est tellement beau, nous n'avons pas hésité à faire le déplacement pour venir apprécier ce bijou. il n'y a rien de tel", confie à la MAP, Truman, un touriste canadien venu avec sa petite famille admirer le site.

"Mes amis ont déjà visité ce site et ils me l'ont recommandé ", a-t-il souligné, se disant avoir été ébloui par le charme des villes et villages marocains qu'il a visités et de la richesse des cultures et traditions kaléidoscopiques du pays.

Inscrit au patrimoine universel de l'UNESCO depuis 1987, le site qui remonte au moins au 17ème siècle, longe la route des caravanes qui reliait jadis le Maroc à l'Afrique subsaharienne et qui permettait le commerce du textile, de l'or, des dattes, du sel, des épices...

Le Ksar comprend des espaces communautaires dont une mosquée, une place publique, des aires de battage des céréales à l'extérieur des remparts, une fortification et un grenier collectif (agadir) au sommet du village, un caravansérail (foundouk), deux cimetières (musulman et juif) et un sanctuaire de Sidi Ali ou Amer.

Cette merveille qui a su préserver intact son authenticité en termes notamment des techniques de construction, des formes et des matériaux se dresse majestueusement formant un agrégat fait de petites maisons mais aussi de châteaux avec leurs hautes tours d'angle décorées de motifs en brique crue.

Et pour préserver l'authenticité du site et promouvoir son rayonnement à l'échelle nationale et internationale, plusieurs conventions ont été conclues entre les différents départements et parties concernées.

C'est dans ce sens, qu'en mars 2021, une convention de partenariat a été signée visant entre autre, la création d'un espace d'animation touristique et d'exposition muséale au village d'Ait Ben Haddou, en sus de la valorisation touristique des espaces donnant sur le Ksar.

"Le village d'Ait Ben Haddou accueille chaque année plus de 520.000 touristes venus de tous bords pour admirer la beauté de l'architecture et la richesse de l'histoire", a, dans ce sens, précisé Mohamed Laghdaf Cheikh Maoulainine, délégué du tourisme de Ouarzazate-Zagora-Tinghir.

Ce site à vocation touristique et socio-culturelle jouit d'une attention toute particulière de toutes les parties prenantes, a-t-il relevé, ajoutant que le marketing territorial du Ksar d'Ait Ben Haddou contribue remarquablement à la promotion de l'attractivité touristique au niveau de la province de Ouarzazate en particulier et du Royaume en général.

Et dans une optique de conférer davantage de rayonnement à la région, le Ksar abrite régulièrement des activités culturelles et artistiques. Tout récemment la localité a vibré au rythme de la 2è édition du Festival d'Izouran, une manifestation culturelle et artistique visant la préservation du patrimoine oral amazigh et l'exploration de la culture amazighe et les différents aspects du patrimoine immatériel dans le cadre enchanteur des oasis et kasbahs du site historique d'Ait Ben Haddou.

Le festival a connu la participation d'un parterre d'académiciens, d'écrivains et de conteurs du Maroc, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la République du Congo et du Sénégal.

Chaque jour, le Ksar d'Ait ben Haddou se réveille sur les premières lueurs du jour, plus beau et plus imposant. Si le Ksar fut longtemps le carrefour des caravanes empruntant la route commerciale transsaharienne, aujourd'hui il continue de remplir la même fonction sous un autre aspect. Celui des caravanes de touristes venus des quatre coins du monde pour apprécier la beauté, le charme et l'authenticité d'un site des plus fabuleux.