Ile Maurice: Ambiance plutôt bon enfant

Le dépôt de candidatures dans la circonscription n° 3 s'est déroulé au Abercrombie Training Centre à Résidence Martial. À la fermeture à 16 heures, l'on comptait 34 candidats. L'ambiance, tout au long de la journée, a été bon enfant et aucun incident majeur n'a été recensé. D'ailleurs, l'ACP Oozeer, responsable de la zone, a fait le point à la presse vers 14 h 30 indiquant qu'il y avait eu une mobilisation de la police pour veiller à ce que tout se déroule dans le calme.

Outre quelques candidats indépendants dans la matinée, les trois candidats de Linion Reform Husayn Mangalkhan, Warren Malépa et Ferhat Abbas-Mamode ont déposé leur candidature vers 11 heures, suivis peu après par ceux de l'Alliance Lepep avec un défilé plutôt fade. Même les participants en parlaient entre eux lorsque Mahmad Khodabaccus, Salim Abbas-Mamode et le Dr Abdoullah Etwarooa faisaient les formalités à l'intérieur. «Zot pa'nn bien organize», lançaient deux femmes vêtues de t-shirt orange. «Enn pak koka komie? Mo finn al pran bwar pou zot la...», poursuivaient-elles.

À sa sortie, Mahmad Khodabaccus, secrétairegénéral du PMSD, questionné sur les fuites téléphoniques, a indiqué que son équipe IT travaillait dessus. «Kouman gagn rezilta, nou pou vinn dir ki ena ki pena (...) Missie Moustass la nou pou demaske li...»

Après 12 h 30, les candidats de l'Alliance du changement Shakeel Mohamed, Eshan Juman et Aadil Ameer Meea se sont présentés lors du traditionnel défilé où résonnait le «Pinokio nou pa le» de leurs partisans, un peu plus nombreux que ceux de l'Alliance Lepep. Shakeel Mohamed leur a donné rendez-vous à tous à un grand meeting à Plaine-Verte vendredi soir où il a promis des révélations fracassantes... On a aussi vu défiler Mr Malin Dhanrajsing Aubeeluck qui y sera candidat. Il a fait toute une scène à sa sortie, soutenant que plusieurs candidats de son parti n'avaient pas pu être candidat n'ayant pas la Form IV.

Presque en même temps que lui, le leader du Front Solidarité Mauricien (FSM), Cehl Meeah, a fait son entrée avec ses partisans, pavillon vert à la main. Il a indiqué être le seul candidat dans cette circonscription pour son parti et qu'il attendait un bon retour des votants. Moment insolite lorsqu'un candidat s'est trompé de circonscription : il visait le n° 4 et a été redirigé par les officiers de la commission électorale... Par ailleurs, à la fin de la journée, le Returning Officer, Shakeel Mohamad Bhoyroo, a souligné que tout s'est déroulé «dans le calme et le respect mutuel».