Ile Maurice: Record de 151 inscriprions

Ils étaient 151 candidats à se faire enregistrer, hier, dans la circonscription no 5 (PamplemoussesTriolet), un chiffre record. Cet exercice s'est déroulé sans anicroche au Village Hall de Calebasses, sous la supervision du Returning Officer (RO), Medaven Armoogum, et de son équipe. Au final, il y a eu trois objections, deux portant sur le nom d'un candidat (NdlR, Il y avait deux candidats Ramgoolam et plusieurs Callichurn mais orthographiés différemment) et la troisième sur un candidat, éventuel ex-détenu. Celles-ci ont été rejetées par le RO.

Les Yard Agents n'étant plus autorisés dans les centres de vote, l'Alliance du changement et l'Alliance Lepep ont contourné le problème en alignant plusieurs candidats en indépendants, aucun des deux blocs ne voulant toutefois révéler leur nombre exact.

Les candidats des deux alliances ont pu mesurer à quel point la patience était une grande vertu. En effet, les candidats de l'Alliance du changement, soit le Dr Navin Ramgoolam, qui retrouvait, comme il l'a dit, sa «maison», Ranjiv Woochit et Kaviraj Rookny, ont dû patienter une bonne quinzaine de minutes dans la salle en raison du retard de leur conseiller juridique, Me Sanjay Buckory, bloqué dans la circulation. Ce qui a occasionné un mouvement d'humeur chez Navin Ramgoolam. Les candidats de l'Alliance Lepep, soit Soodesh Callichurn, qui a dit sa conviction que l'électorat du no 5 reconnaîtrait le travail abattu par le gouvernement sortant, Sunil Bholah et Ravi Rutnah, ont fait le pied de grue devant la salle d'inscription pendant plus de 20 minutes car les procédures d'enregistrement des candidats les précédant n'étaient pas terminées.

Linion Reform a aligné trois candidats, de même que le Mouvman Bruneau Laurette, notamment Rozy Khedoo, travailleuse sociale très connue à Baie-du-Tombeau. Ce dépôt de candidatures s'est déroulé dans la sobriété, le RO Medaven Armoogum ayant réclamé de la modération de la part des deux alliances, pourtant venues avec des partisans, en raison des examens du Primary School Achievement Certificate, qui avaient lieu à deux pas, au Calebasses Governement School.