Ile Maurice: Des candidats «indépendants» mais partisans

Quarante-cinq. Tel est le nombre de candidats enregistrés dans la circonscription de Grand-Baie-Poudre-d'Or. Parmi eux, on compte sept femmes et 30 candidats se présentent comme indépendants. Cependant, tous ne sont pas vraiment «indépendants». Il s'agit en réalité d'activistes affiliés à des partis politiques ayant des candidats aux élections générales.

Au bureau d'enregistrement des candidats à Petit-Raffray, les «indépendants» accompagnant les trois candidats de l'Alliance Lepep étaient plus nombreux que ceux de l'Alliance du changement. Parmi eux, un «indépendant» proche du Mouvement socialiste militant, Atish Etwareea, partage le même patronyme qu'un candidat de l'Alliance du changement, Ram Etwareea. C'est encore une stratégie électorale pour confondre les électeurs. Le nom d'Atish Etwareea sera placé avant Ram Etwareea sur la liste des électeurs.

Ce n'est pas tout. Ce candidat indépendant, tout comme les autres en lice (même ceux proches de l'Alliance du changement), aura accès aux différents centres de vote. Leur agent principal est également membre d'un parti. Dans le cas d'Atish Etwareea, son agent principal n'est autre qu'Atish Autar, qui était pressenti pour représenter le parti soleil aux élections. Sa carte d'agent lui donnera accès aux centres de vote. Toutefois, il y a également de vrais candidats indépendants dans cette liste. Parmi eux, Vashish Bijloll, un travailleur social connu de Goodlands.

Pour en revenir à l'exercice d'enregistrement des candidats, les trois membres du Front Solidarité Mauricienne, Sayed Choychoo, Curly Jeremy Sookun et Abzal Babboo, ont été les premiers à s'enregistrer, mais ils n'ont pas voulu se faire prendre en photo, encore moins faire de déclaration. Par la suite, les trois candidats du Mouvman Bruneau Laurette se sont pointés. Parmi eux, Ingrid Charoux, qui a parlé d'un «vrai changement».

Les trois candidats de l'Alliance du changement, eux, sont arrivés beaucoup plus tard, entourés de leurs partisans. Mahend Gungapersad et Nitish Beejan étaient accompagnés de leur épouse, alors que Ram Etwareea était avec sa fille. «Nous passons à une étape très importante. Le travail devient plus sérieux. Je fais un appel pour le respect de l'adversaire. Ce sera l'île Maurice qui en sortira gagnante», a déclaré Mahend Gungapersad. Il a salué chaque fonctionnaire présent avant le début des procédures. Ce député sortant du Parti travailliste a comme «parrain» et «agent principal» Vincent Allet.

D'après le planning, les candidats de l'Alliance Lepep ont failli croiser les partisans de l'alliance de l'opposition, mais ils ont retardé leur défilé. Avinash Teeluck, Sanjay Mooroteea et Neeshal Jugnauth ont marché dans la localité au son des tambours. L'ancien magistrat et cousin de Pravind Jugnauth, découvrant peu à peu la circonscription, était à côté de son épouse. Prakash Maunthrooa était également avec eux. Avinash Teeluck a également réclamé le respect mutuel. «Nous avons déjà un bilan et nous allons vers une victoire. Je fais un appel pour que la discipline continue à régner et que les adversaires se respectent.»

Tard dans l'après-midi, Yanesh Puryag, Sylvio Legallant et Akilesh Mungar de Linion Reform sont arrivés au bureau d'enregistrement avec un groupe de partisans. Eux aussi, ils croient en une victoire. «C'est un tournant dans la vie des habitants de la circonscription. Le peuple pourra respirer. C'est également le moment pour mettre fin à des dynasties qui durent depuis 56 ans», a martelé Akilesh Mungar.