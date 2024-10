Ile Maurice: Faux indépendants

Sur les 42 candidats inscrits pour la circonscription de PortLouis-Nord-Montagne-Longue, 18 se présentent comme indépendants. C'est vers 14 h 30, soit une demi-heure avant la fermeture du Terre-Rouge Multipurpose Complex, transformé en Nomination Centre hier, que dix d'entre eux se sont inscrits d'un seul coup. Un groupe de personnes est alors arrivé sur les lieux, dont une bonne partie avait participé au défilé de l'Alliance Lepep et avait avait accompagné les trois candidats un peu plus tôt.

Tous les candidats inscrits à ce moment-là avaient les mêmes parrains. L'un des candidats, Jean Jogan Nadal, a enregistré Christophe Alexandre Duval comme son agent électoral. Une autre candidate, Audie Travailleur, a désigné l'un des principaux agents de l'Alliance Lepep dans la circonscription comme son agent.

Parmi les 42 candidats, 13 sont des femmes, soit 31 % de la liste. Le Parti Rodriguais Travailleur Démocrate présente une liste exclusivement féminine dans cette zone électorale. Linion Reform compte deux femmes parmi ses candidates. L'Alliance du changement en présente une sur trois, tout comme l'Alliance Lepep, le FSM et le Mouvman Bruneau Laurette.

La journée s'est déroulée sans encombre dans cette circonscription et les candidats ne se sont pas croisés. Les premiers à s'inscrire étaient les candidats du Mouvman Bruneau Laurette. Subhasnee Luchmun Roy, Adrien Duval et Joe Lesjongard sont arrivés sur place vers 10 heures, entourés d'une foule de sympathisants pour procéder à leur dépôt de candidature. Une heure plus tard, Christiane Jean Pierre, Satish Ramruttun et Sylvia Gundowry, candidats de Linion Reform, ont à leur tour déposé leur candidature, également entourés de leurs sympathisants. Les candidats de l'Alliance du changement, Anabelle Savabaddy, Ashok Subron et Ludovic Caserne, sont arrivés à midi et ont ensuite organisé un défilé dans la région.