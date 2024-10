Algérie: Rebiga s'enquiert des derniers préparatifs de l'épopée 'Rooh El Jazair'

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, s'est enquis mardi, au complexe olympique "Mohamed Boudiaf" (Alger), des derniers préparatifs de l'épopée "Rooh El Jazair (L'âme de l'Algérie), qui s'inscrit dans le cadre des festivités de commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale, indique un communiqué du ministère.

Cette oeuvre épique du réalisateur Ahmed Rezak, "s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour la préservation de la mémoire collective et du patrimoine historique algérien, à travers la production d'œuvres artistiques à la hauteur de la glorieuse Guerre de libération, dans ses dimensions humanitaire et libératrice", et qui racontent les différentes étapes historiques qu'a connu l'Algérie, jusqu'à la glorieuse Guerre de libération", précise le communiqué.

"Cette oeuvre grandiose vient en application des orientations de l'Etat, à sa tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune concernant la question de la préservation de la mémoire collective et l'importance majeure qu'il accorde à ce volet", a affirmé M. Rebiga, soulignant que cette "épopée vient aussi consacrer, une nouvelle fois, la grandeur du peuple algérien, qui a mené la plus grande révolution de l'histoire contemporaine, ainsi que l'attachement de ses enfants à son indépendance et son unité".