Congo-Kinshasa: Bunia - Le transport par moto expose les enfants aux accidents (Police)

Les responsables de la police de circulation routière alertent sur le risque d'accidents que courent les enfants qui sont transportés par moto dans la ville de Bunia en Ituri.

Pour la police, cette pratique viole le code de la route. Mais les motards, eux, font l'impasse sur le respect de la loi, privilégiant leurs bénéfices. Certains parents interrogés par le reporter de Radio Okapi, mardi 22 octobre, disent recourir à ce moyen de transport pour emmener leurs enfants notamment à l'école ou à l'église, faute de véhicule. Il est fréquent de rencontrer dans les rues de Bunia des motards, transportant trois, quatre voire cinq enfants en même temps, sur une même moto.

Pour Patrick Adubango, un taximan, transporter plusieurs enfants à la fois permet de gagner du temps et se faire plus d'argent : « Nous avons tant des courses à faire à l'ISP, à Jean Marie etc... Tous commencent le cours à 7h 30 et nous faisons tout pour qu'ils soient à temps ». Certains de ces taximen de moto conduisent à toute vitesse, causant ainsi des accidents de circulation dont sont victimes les enfants.

Le sous commissaire principal de la police de circulation routière, Paulin Tandema, interpelle les parents sur leur responsabilité première pour la sécurité de leurs enfants : « Le risque est tellement grand parce qu'en cas d'accident, enregistrer plus de 2 cas des blessés ou des morts dans une même famille est un coup dur pour la famille ».

Certains parents disent être conscients de cette situation. Ils affirment recourir à des motards faute d'avoir leur propre véhicule : « On n'a pas de choix, c'est tout ce que nous avons comme moyen de transport », affirme, un peu résigné, Joseph Liripa, venu lui-même chercher ses enfants à l'école sur une moto. Le 6 septembre dernier, un écolier de six ans, monté sur une moto était grièvement blessé par lors d'un accident sur le tronçon rond-point TMB et Sonas.