Afrique: Le Premier ministre exprime la volonté de l'Éthiopie de promouvoir le multilatéralisme en tant que membre de la famille des BRICS

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'Éthiopie est prête à s'engager de manière constructive dans la promotion du multilatéralisme en tant que membre le plus récent de la famille des BRICS.

Le 16e sommet des BRICS se tient à Kazan, en Russie, où des dizaines de dirigeants se sont réunis pour trois jours de discussions diplomatiques intenses et d'entretiens bilatéraux de haut niveau dans le cadre du forum international qui offre une nouvelle vision du multilatéralisme. Dans son allocution, le Premier ministre Abiy a déclaré que ce rassemblement représentait un espoir dans notre quête d'un multilatéralisme efficace pour relever les défis mondiaux urgents auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.

"En tant que membre le plus récent de la famille BRICS, l'Éthiopie est prête à s'engager de manière constructive dans la promotion d'un multilatéralisme au service des nations développées et en développement, ancré dans le principe d'équité", a-t-il déclaré. Selon le Premier ministre, le monde évolue rapidement avec une multitude de crises qui exigent de la sagesse et une approche réfléchie.

Il est essentiel de reconnaître que la croissance économique des pays en développement est souvent entravée par des systèmes financiers mondiaux injustes, a souligné M. Abiy. Il a précisé que : "Les déséquilibres de notre cadre économique mondial entraînent une augmentation des inégalités, de l'inflation et du chômage, ce qui rend les efforts collectifs plus urgents que jamais. Le premier ministre a expliqué que les appels à l'action et au financement en faveur du climat continuent d'être ignorés, alors même que la crise s'aggrave.

Toutefois, le Premier ministre Abiy a déclaré que le bloc des BRICS offrait des opportunités pour un monde équitable. "Au milieu de ces défis, je vois une formidable opportunité dans les BRICS, dont la voix collective représente près de la moitié de la population mondiale et plus d'un tiers du PIB mondial, ce qui nous donne le potentiel d'être une force de transformation pour un ordre mondial plus équitable".

Le commerce, l'investissement et le tourisme au sein des BRICS peuvent stimuler la croissance économique qui non seulement profite à nos États membres, mais sert également de modèle de coopération et de solidarité pour relever les défis mondiaux, a-t-il ajouté.

"Nous devons tirer parti de la diversité de nos économies et de notre potentiel de croissance élevé pour réaliser des gains économiques tangibles qui améliorent le sort de nos populations. Il est également essentiel de renforcer la coopération dans le domaine du développement de l'intelligence artificielle (IA). Je soutiens fermement la proposition faite par le président Vladimir Poutine et le président Xi Jinping à ce sujet."

En outre, le Premier ministre Abiy a souligné que l'examen accéléré des demandes d'adhésion à la Nouvelle banque de développement permettra d'améliorer le financement alternatif, en particulier pour les projets d'infrastructure qui sont essentiels à notre développement.

Estimant que les BRICS sont particulièrement bien placés pour galvaniser le soutien à un multilatéralisme juste et représentatif, il a révélé qu'ensemble, nous pouvons défendre des réformes qui répondent aux préoccupations des nations en développement et faire en sorte que leurs voix soient entendues sur la scène mondiale."

"L'Éthiopie, en particulier, souhaite souligner que la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies mérite notre attention. Nous sommes convaincus que les pays présents à ce sommet donneront la priorité à la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations unies, en adhérant à la position africaine commune. Il ne s'agit pas seulement de représentation. Il s'agit de justice, d'équité et de veiller à ce que toutes les nations puissent contribuer à la gouvernance mondiale", a souligné M. Abiy.

Enfin, le Premier ministre Abiy a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Éthiopie à participer activement à la réalisation de la vision commune d'un avenir meilleur. "Faisons en sorte que notre partenariat permette non seulement de relever nos défis immédiats, mais aussi de jeter les bases d'un monde multilatéral plus équitable et plus inclusif.