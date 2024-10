Afrique: Asmaa Al-Husseini - De nombreux partis ciblent l'unité du Soudan et veulent repousser l'Égypte

La rédactrice en chef du journal égyptien Al-Ahram Mme Asmaa Al-Husseini a déclaré que les relations entre l'Égypte et le Soudan traversent actuellement des circonstances exceptionnelles et très complexes à la lumière des ingérences extérieures, des menaces à la sécurité et des conditions économiques difficiles, notant que L'Égypte a connu un afflux massif de Soudanais avant et après le début de la guerre au Soudan.

Al-Husseini a déclaré dans une interview télévisée sur la chaîne 'Blue Nile Channel' que la présence des Soudanais en Égypte est naturelle et normale et n'est perçue avec aucune sorte d'étrangeté, car nous croyons pleinement que les Soudanais sont « notre chair et notre sang », un seul peuple dans deux pays, et tout citoyen égyptien normal expresse aux Soudanais un grand accueil et considère qu'ils sont « au-dessus de nos têtes ».

Elle a ajouté que les commerçants en crise sont ceux qui ont profité des conditions de l'Egypte et du Soudan et ont augmenté les prix de location et d'autres choses, soulignant que les Soudanais en Egypte sont toujours les bienvenus et que tout défi auquel le Soudan est confronté est celui de l'Egypte, indiquant qu'il s'agit d'une opportunité pour que les Soudanais et les Egyptiens se rencontrent et reconstruisent les relations entre les deux peuples sur des bases solides, loin des préoccupations du passé.

%

Il est clair que l'Égypte a une grande expérience dans la gestion des crises auxquelles le Soudan est confronté depuis la guerre au Sud et au Darfour, et l'Égypte est pleinement consciente de l'ampleur des dangers de la guerre en cours au Soudan, qui n'ouvre pas les portes de l'enfer sur le Soudan uniquement, mais sur l'ensemble de la région et l'Égypte en particulier, soulignant que l'Égypte est consciente dès le premier instant qu'il est nécessaire de mettre fin à cette guerre et de combler le fossé entre les Soudanais, et qu'il doit y avoir une solution juste et globale à ce problème parce que de nombreuses parties visent l'unité du Soudan, j'ai expliqué que les politiciens et les civils du Soudan doivent poursuivre leurs efforts pour unifier les forces politiques et civiles, et qu'avec leur unité, les flammes de la guerre au Soudan et en Égypte seront contenues.

Elle a souligné qu'il y avait des tentatives internationales visant à retirer l'Égypte de la scène de la crise soudanaise et que, malheureusement, certaines forces politiques soudanaises se sont ralliées à elles parce que la présence égyptienne préserverait l'unité du Soudan.

Elle a souligné que les accusations d'Hemedti contre l'Egypte sont fausses et constituent une tentative de justifier ses défaites successives, soulignant que la position égyptienne adhère à la retenue depuis la détention de ses forces à Marawi et l'assassinat de l'attaché diplomatique égyptien jusqu'à présent. Les déclarations d'Hemedti représentent une position responsable et ne se laisseront pas entraîner dans ces petites batailles et querelles, exigeant la nécessité de renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Égypte et de conclure davantage d'accords, et qu'il ne s'agit pas de faux accords comme ceux de l'Égypte. passé et n'a pas abouti à de réels projets et intérêts, soulignant que le dialogue entre les Soudanais est inévitable pour mettre fin à cette guerre et parvenir à la paix.