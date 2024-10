Soudan: Le vice-président du Conseil Souverain rencontre le ministre de la Culture et de l'Information

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS, le commandant Malik Aggar a rencontré mercredi le Dr. Graham Abdel gader, ministre de la Culture et de l'Information, et la réunion a abordé les plans, programmes et projets mis en oeuvre par le ministère de la Culture et de l'Information et les efforts déployés pour éclairer l'opinion internationale et locale sur le cours des événements et des développements au Soudan.

Le vice-président du CTS a salué les grands efforts déployés par le ministère, soulignant le rôle des médias lors de la prochaine étape.

Dr. Graham Abdel Gader a déclaré dans un communiqué de presse qu'il a informé le vice-président du CTS des efforts du ministère et du rôle joué par les agences de presse concernant le cours et les développements des événements au Soudan à l'intérieur et à l'extérieur, en plus des conférences de presse tenue par le ministère, qui a traité de nombreuses questions, dont la plus importante était ce qui s'est passé concernant la résidence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Soudan et les répercussions qui ont eu lieu à cet égard, en plus de la participation extérieure du Soudan aux activités, événements et conférences organisées à l'étranger.

Son Excellence a indiqué que le Vice-président a été éclairé sur les conférences organisées par le ministère pour un certain nombre de responsables de l'État de Gezira pour expliquer l'évolution de la situation dans de nombreux domaines du développement et des services, et sur l'accueil du ministère du Travail et de la Réforme administrative pour examiner les résultats de la visite de la délégation de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) au Soudan.

Ainsi que les réunions tenues sur les antiquités soudanaises et les efforts déployés pour les restaurer, outre l'inauguration de l'atelier des musées communautaires dans l'État de Kassala.

Dr. Graham a évoqué les dispositions en cours pour établir le «Village du patrimoine soudanais » dans l'État de Kassala au cours de la période à venir, soulignant le rôle de la culture communautaire dans la production de culture et de patrimoine.

Son Excellence a ajouté que la réunion a porté sur les décisions du Cabinet concernant les Corporation de Radio et TV d'État Fédérés et l'atelier sur les plateformes de médias sociaux.