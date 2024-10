Soudan: Le pays et la Chine discutent la coopération dans les domaines de la culture et des médias

Port-Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, Dr. Graham Abdel gader a discuté avec le Chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Soudan Zhang Xianghua, des domaines de coopération et de communication entre le Soudan et La Chine dans les dossiers de la culture et des médias et les moyens de les activer et de les approfondir.

L'ambassadeur Zhang a déclaré mercredi dans des déclarations à la presse à la tribune du porte-parole officiel à Port-Soudan que la réunion s'inscrit dans le cadre de la recherche du développement des relations bilatérales entre les deux pays dans tous les domaines, notamment la culture et les médias.

Le Chargé d'Affaires a ajouté que cette année marque le 75ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et le 65ème anniversaire de l'établissement des relations soudanaises-chinoises, exprimant la fierté de son pays pour cet anniversaire et appelant à sa célébration commune, exprimant son espoir que ces relations distinguées continueront à s'améliorer.

Il a ajouté que la réunion a porté sur la visite du président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS, le général (EMM) Abdel Fattah al-Burhan, en Chine à la tête d'une délégation gouvernementale de haut niveau pour participer au Forum Chine-Afrique en septembre dernier, décrivant la de réussie, ce qui indique que des travaux sont actuellement en cours pour mettre en oeuvre les résultats.