Ile Maurice: Sept femmes sur les 40 inscrits et des agents...

Vingt-cinq, soit plus de la moitié sur les 40 inscrits au Piton Social Welfare Centre, hier, sont des candidats indépendants. Comme c'est le cas à chaque élection générale, bon nombre d'agents des deux principaux blocs s'enregistrent ainsi principalement pour avoir accès à l'enceinte du centre de dépouillement. Une observation confirmée par la Returning Officer Kamni Ramessur, qui soutient que «tout le monde a le droit d'être candidat, mais que son équipe et elle sont là pour que tout se déroule dans la transparence».

À la clôture du dépôt des candidatures pour la circonscription no 7, hier, Kamni Ramessur s'est dit satisfaite que l'exercice se soit déroulé sans incident. «Nous n'avons enregistré aucune invalidation de nomination paper. Sinon, parmi les candidates (sept au total, NdlR), il y en a une qui s'est présentée avec sa pièce d'identité, mais elle a demandé à pouvoir utiliser son nom de jeune fille sur le ballot paper», a déclaré la Returning Officer.

Sur les 40 candidats enregistrés, les autres sont de l'Alliance Lepep, l'Alliance du changement, Linion Reform, le Front Solidarité Mauricien (FSM), le Rasanbleman pou Lavansman Moris et le Party Malin. Sur la liste des candidats, on relève aussi les patronymes identiques comme Jhugroo Purmanund, plus connu comme Mahen de l'Alliance Lepep, et Jhugroo Atmanand, indépendant. Ou encore Prayag Sandeep (Nitin) de l'Alliance du changement et Prayag Adenkumar, indépendant. Ce sont deux indépendants qui ont ouvert le bal des inscriptions, suivis des candidats du FSM.

Puis, place aux trois candidats de Linion Reform, à savoir Padma Utchanah, Tevin Nundloll et Ashwan Ramdoyal, qui demandent aux électeurs de leur accorder une chance pour apporter le vrai changement que souhaite la population. Au tour des candidats de l'Alliance Lepep, Mahen Jhugroo, Leela Devi Dookun-Luchoomun et Ravi Yerrigadoo, de faire leur entrée dans une ambiance bon enfant peu avant 11 heures. Les trois, confiants d'une victoire écrasante, se disent honorés d'être candidats dans le fief de sir Anerood Jugnauth où ils sont persuadés d'avoir toujours une assise.

Le folklore est bouclé dans l'après-midi par un défilé en fanfare avec tambour et vuvuzela de l'Alliance du changement. Parmi les sympathisants venus soutenir les trois candidats, Kaviraj Sukon, Raj Pentiah et Nitin Prayag, ainsi que Kevina et son griffon Kera, tout de rouge vêtu. On retient aussi dans le cortège, un 4x4 flanqué d'une tête de cerf empaillé, en rappel à l'affaire impliquant Maneesh Gobin et Rajanah Dhaliah, deux députés sortant de la circonscription privés d'investiture pour cette joute électorale. À la sortie du bureau d'enregistrement, sous les pétarades, le trio de l'Alliance du changement, qui était accompagné de Sarat Lallah, campaign manager, ont déclaré eux aussi être confiants d'une victoire. D'assurer qu'ils seront des députés de proximité s'ils sont élus.