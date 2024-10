Ile Maurice: Le «Nomination Day» marqué par une objection

· Six femmes sur 43

Les premiers candidats ont fait leur entrée vers 9 h 15 au centre social de Rose-Belle. Il s'agit du Dr Salim Nauzeer, de Kavish Chadee et de Jean François Murden du Mouvman enn Sel Direction. Ensuite, c'était au son du vuvuzela que le candidat indépendant Pravesh Ramkhelawon et ses partisans sont arrivés. Il a dit s'être présenté pour propager l'éclairage dans la circonscription. Krishna Molaye, candidat pressenti pour l'Alliance Lepep et qui n'a pas eu de ticket, est venu s'enregistrer comme candidat indépendant. «(...) C'est un grand jour parce que nous avons fait un choix, qui est de venir comme candidat indépendant dans la campagne électorale 2024 qui a toute son importance parce qu'on doit avoir de l'alternance.»

Les candidats de l'Alliance du changement, Ashley Ramdass, Anishta Babooram et Manoj Seeburn, sont venus avec leurs partisans motivés à bloc. «Je pense que c'est une première étape vers le changement. C'est ce que la population attend», a confié Anishta Babooram, qui fait son baptême du feu. Ashley Ramdass, fils de l'ex ministre MMM Motee Ramdass, s'est dit très fier d'être à nouveau candidat aux côtés de ses deux colistiers. Les candidats de l'Alliance Lepep, le député sortant de la circonscription et ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun, la ministre sortante de l'Égalité des genres, Kalpana Koonjoo-Shah, et l'économiste Randhir Mannick, sont venus déposer leur candidature dans l'après-midi et cela s'est déroulé dans une ambiance électrique.

Ceux de l'Alliance du changement effectuaient leur rallye, et entre les «Allez Navin» et les «Macarena», les partisans ont donné de la voix. Kalpana Koonjoo-Shah a dit : «Je suis très confiante que nous allons vers une grande victoire. Nous faisons partie d'une équipe qui a non seulement travaillé, mais qui a apporté des résultats. (...).» Kailash Trilochun de Linion Reform a déclaré : «Nous sommes là pour démontrer que ce pays n'appartient pas à quatre familles. Nous sommes là pour apporter un vrai changement.» Sam Gerard, candidat du Mouvman Bruneau Laurette, a expliqué qu'il était un habitant de la circonscription, qu'il fallait libérer le pays, que tout le monde devait avoir la chance de rebâtir.

La journée a aussi été marquée par une objection sur l'enregistrement du candidat indépendant Subhas Chandra Seeruttun. Lors d'une déclaration, la Returning Officer, la magistrate Doorgushnee Mooloo, a expliqué qu'il y avait une objection, mais elle n'a pas souhaité en dire plus, soulignant que les officiers analysaient le cas. Subhas Chandra Seeruttun, ancien General Manager de la Beach Authority, attend ainsi une réponse de la commission électorale. «J'ai souhaité être candidat car nous sommes dans une démocratie. J'ai déjà payé ma dette à la société. Je mérite une autre chance.»