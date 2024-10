Ile Maurice: La polémique autour des bandes sonores au coeur de la journée

Il a fallu attendre jusqu'à 10 h 50 pour entendre les premiers sons de musique annonçant l'arrivée des candidats de l'Alliance du changement au centre communautaire de Camp-Caval. Escortés par leurs agents et accompagnateurs, les trois candidats, Ajay Gunness, Richard Duval et Michaël Sik Yuen, ont procédé à l'enregistrement. S'adressant ensuite à la presse, ils se sont montrés confiants et ont abordé la question du déroulement du comptage des votes, prévu pour le 11 novembre. «Nous avons demandé à être informés du trajet de chaque camion le matin du décompte, et le Returning Officer a pris en considération notre requête et nous fera part de la décision prise par la suite», a déclaré Ajay Gunness.

C'est avec le sourire que les trois candidats de Linion Reform, à savoir Sheila Bunwaree, Mirella Chauvin et José Moirt, ont franchi les portes du centre vers 12 h 50. José Moirt a ensuite lancé un appel au calme : «Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. C'est la communication et le service qui primeront lors de ces élections.» Sheila Bunwaree a également pris la parole pour commenter les bandes sonores circulant sur les réseaux sociaux, en soulignant que ce problème existait depuis longtemps. «Cela fait peur, car nous vivons dans une société de surveillance, et c'est inacceptable. Il est temps de mettre fin au régime MSM.»

En fin d'après-midi, les candidats de l'Alliance Lepep, en l'occurrence Steven Obeegadoo, Malini Sewocksingh et Sandra Mayotte, sont arrivés pour s'inscrire sous les acclamations de leurs partisans. Steven Obeegadoo a réagi à propos de Missie Moustass, affirmant que les défis posés par la technologie moderne rendaient difficile la distinction entre le vrai et le faux. «Il est aussi difficile de supporter cette vague de haine et d'animosité qui se déverse sur les réseaux sociaux», a-t-il déclaré, tout en appelant à une campagne calme, sans violence ni provocation. À savoir que 11 candidats indépendants ont postulé sur les 32 présents.