Ile Maurice: Khushal Lobine - «Vous voulez laisser un pays dirigé par la mafia?»

Mardi soir, lors d'une réunion à l'Abattoir, Quinze Cantons, les candidats de l'Alliance du Changement, Patrick Assirvaden, Khushal Lobine et Fawzi Allymun ont fermement pris position contre la prolifération de la drogue et l'étendue de la corruption qui gangrènent le pays, selon eux. Khushal Lobine a dénoncé la situation préoccupante du trafic de drogues synthétiques dans le pays. «Quand la démocratie s'effondre et que la méritocratie disparaît, ce sont les parents qui souffrent en voyant leurs enfants sombrer chaque jour dans la drogue. Eski ou pou less pei dirizé par mafia?», s'est-il demandé.

Khushal Lobine a promis que l'une des priorités de l'Alliance du Changement, une fois au pouvoir, est une lutte acharnée contre la drogue. Il a rappelé, qu'au cours de la période de Covid, alors que beaucoup n'avaient pas accès à la nourriture, une chose était disponible en abondance : la drogue. « Est-ce qu'il y a une économie parallèle qui profite à certains hauts placés dans ce pays, qui nourrissent ainsi leurs familles tout en tuant les enfants des autres ? », s'est-il demandé ? Il a déploré le manque de sécurité et l'absence de mécanismes efficaces pour intercepter les trafiquants en mer. « Combien de ces trafiquants ont réellement été condamnés ? Est-ce que notre pays continuera à être dirigé par des mafias? », a-t-il poursuivi. Enfin, il s'est demandé si Pravind Jugnauth protège un groupe de personnes qui veulent contrôler le pays.

Patrick Assirvaden a pris la parole pour dénoncer l'inaction des autorités face à la criminalité croissante, notamment dans le cadre de l'affaire Franklin. «Malgré une condamnation conduisant Franklin est en prison à la Réunion, son business prospère toujours à Bambous, pendant que Pravind Jugnauth prétend ki li pe kas lerein mafia », a-t-il ironisé sous les applaudissements.

Patrick Assirvaden a ensuite fustigé le Commissaire de Police, Anil Kumar Dip, qui, dit-il, occupe un poste constitutionnel et doit faire preuve d'indépendance. Pourtant, a ajouté Patrick Assirvaden, il se comporte mal. Patrick Assirvaden exige la démission immédiate du chef de la police, tout en tenant Pravind Jugnauth pour responsable de cette situation. «Comment le Premier ministre peut-il agir ainsi ? Si Showkutally Soodun et Ravi Yerrigadoo ont dû démissionner suite à des scandales, pourquoi pas ce commissaire ? » a-t-il lancé. Et de renchérir : « Ou realize ki nivo Pravind Jugnauth inn arive. Pei la inn fini vinn pourri ». Patrick Assirvaden a demandé aux électeurs de voter bloc pour permettre aux candidats d'apporter un véritable changement.

Fawzi Allymun, candidat du MMM a lui aussi pris la parole pour souligner l'importance de ces élections. « Après le dépôt de candidature, il ne reste que quelques jours pour libérer le pays de ce gouvernement qui a détruit Maurice durant ces 10 dernières années », a-t-il affirmé.

Il a rappelé qu'il est issu d'une famille modeste, son père étant policier et sa mère enseignante. «J'ai reçu le ticket du MMM parce que je suis sincère et si je suis honnête envers mon parti. Je le serai aussi avec vous. Je ne vais pas abandonner Vacoas. Nous avons un immense travail à accomplir ensemble », a-t-il déclaré. Fawzi Allymun a également promis que le nouveau gouvernement veillera à garantir la liberté d'expression, y compris sur les réseaux sociaux. « Nous ne laisserons plus ce pays être dominé par la peur. Les enregistrements qui circulent montrent la gravité de la situation. Le MSM ne mérite aucune autre chance, surtout pas dans la circonscription No 15 », a-t-il conclu.