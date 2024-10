Ethiopie: Le pays et la Chine s'engagent à revitaliser la coopération en matière d'EFTP pour la porter à un niveau supérieur

Addis Ababa — L'Institut fédéral d'enseignement et de formation techniques et professionnels d'Éthiopie et l'Université chinoise de technologie et d'éducation de Tianjin ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la coopération en matière d'enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP).

Le vice-ministre chinois de l'éducation, Wu Yan, et les membres de sa délégation ont visité aujourd'hui l'Institut fédéral d'enseignement et de formation techniques et professionnels d'Éthiopie.

En visitant les infrastructures de l'institut, y compris l'application de la technologie des robots industriels pour les étudiants de l'université, le vice-ministre chinois a apprécié les améliorations et les développements remarquables que l'institut a enregistrés depuis sa création.

Le soutien et l'implication de la Chine dans la création, le développement des infrastructures et le renforcement des capacités de l'institut sont essentiels, a-t-on appris.

Enfin, les deux parties ont conclu leur visite par la signature d'un protocole d'accord visant à renforcer la collaboration par le partage d'expériences, de connaissances, de technologies et d'activités de renforcement des capacités.

En outre, le protocole d'accord vise à rechercher un développement commun et à mettre en œuvre une coopération à plusieurs niveaux dans le domaine de la pratique de l'ingénierie et de la certification de l'innovation pour les enseignants de l'enseignement technique et professionnel d'Afrique de l'Est.

La certification de cette coopération concernera principalement les enseignants, les étudiants et les stagiaires qui ont suivi des cours liés à l'intelligence artificielle.

Le directeur général de l'Institut fédéral d'enseignement et de formation techniques et professionnels d'Éthiopie, Bruk Kedir, et Zhang Jingang, président de l'Université de technologie et d'éducation de Tianjin, ont signé le protocole d'accord en présence du ministre du travail et des compétences, Muferihat Kamil, et de Wu Yan, vice-ministre de l'éducation de la Chine.

L'entente entre les deux parties porte sur le développement des programmes d'études, le renforcement des capacités, la recherche scientifique et le développement de projets.