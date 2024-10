Ethiopie: Le pays participe à la réunion des ministres et des gouverneurs du G24 lors des réunions de la Banque mondiale et du FMI

Addis Ababa — Une délégation éthiopienne de haut niveau a participé à la réunion des ministres et gouverneurs du G24 lors des assemblées annuelles 2024 de la Banque mondiale et du FMI. La délégation conduite par Ahmed Shide, ministre des finances, se trouve à Washington DC pour assister aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI de 2024.

La délégation a participé à la réunion des ministres et des gouverneurs du G24 le 22 octobre 2024 et a exprimé la position de l'Éthiopie sur les principales propositions de réforme visant à améliorer le système de Breton Woods pour qu'il soit plus réactif aux défis actuels dans le contexte d'un environnement mondial en évolution rapide.

Le ministre des finances, Ahmed Shide, a souligné l'importance de la création de mécanismes de sécurité financière innovants et réactifs pour remédier à la pénurie de liquidités abordables à laquelle les pays sont confrontés en période de crise.

Il a également mis l'accent sur le besoin critique d'augmenter de manière significative l'enveloppe financière des banques multilatérales de développement pour les financements à long terme et à faible taux d'intérêt mis à la disposition des économies en développement afin de leur permettre d'accéder aux ressources nécessaires sans accumuler une dette insoutenable.

Il a également insisté sur la nécessité de réformer et d'ajuster les quotes-parts, la représentation et la gouvernance au sein du FMI afin que les marchés émergents et les pays en développement puissent avoir accès à un financement adéquat et à un pouvoir de décision proportionnel à leur poids économique.

Le ministre a exprimé la profonde gratitude de l'Éthiopie pour le partenariat de longue date entre la Banque mondiale et le FMI, qui a contribué à faire progresser le développement économique et social de l'Éthiopie, selon le ministère des finances.