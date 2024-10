Ile Maurice: Bataille entre continuité, changement et ceux réclamant une fin à la «dynasty politics»

· Quatre femmes sur 44 candidats

À 9 heures, des habitants seras semblaient déjà devant l'Hibiscus Hall, à Centre-de-Flacq, témoignant de l'ef fervescence du Nomination Day. Abdool Nasser Fakun, candidat indépendant, a été le premier à s'enregistrer sur la liste des candidats. Kirtisha Shiksha Bheer goonath, âgée de 23 ans, est, elle, venue s'inscrire en tant que candidate indépen dante, accompagnée de son père. La joie visible sur son visage, c'est la deuxième fois qu'elle se présente en tant que candidate. Son père, Anil, souligne l'importance de l'inclusivité dans un pays démocratique et s'est dit satisfait de l'exercice de dépôt de candidatures.

L'arrivée en grande pompe des trois candidats de l'Alliance du changement, Anil Bachoo, Raviraj Sinha Beechook et Chandraprakash (Avinash) Ramkalawon, accompagnés d'une foule vibrante, a été marquée par des chants de «3-0 piso» des partisans. Anil Bachoo et Avinash Ram kalawon ont insisté sur la nécessité d'un changement de régime. «Quand je vois le soutien, je n'ai aucun doute que nous passons d'un régime de dictature à la démocratie. La liberté d'expression est très importante.»

Raviraj Sinha Beechook a commenté la polémique entourant les bandes sonores diffusées par Missie Moustass, affirmant : «AI pa koz kreol ek bhojpuri. C'est clair. (...) Je suis un expert en communication ; c'est grave et nous encourageons la population à exprimer son indignation à travers son vote.» Khevan Yash Kawal, Dharmanand Chukowa et Mahen Saulik, candidats de Linion Reform, ont, eux, mis en avant «la nécessité d'en finir avec la politique des dynasties et de créer une nouvelle histoire pour la nation».

%

L'arrivée en fanfare des trois candidats de l'Alliance Lepep a également été marquée par les chants des sympathi sants et les pavillons orange. Sudheer Maudhoo, Vijaye Ramchurn et Rubesh Doomun se sont dit confiants d'une victoire écrasante dans la circonscrip tion ainsi que d'un troisième mandat de Pravind Jugnauth en tant que Premier Ministre. Or, ils étaient accompagnés de Pravesh Nuckcheddy, l'avocat de Vishal Shibchurn.

S'il avait auparavant évité les questions, Pravesh Nuckcheddy a officiellement confirmé son adhésion au Mouvement socialiste militant à l'express hier, affirmant que «la profes sion et la politique sont deux choses dif férentes pour moi. Mon implication était minime bien que mon nom ait été cité dans son (NdlR, Vishal Shibchurn) affidavit. Je suis toujours son avocat. S'il veut que je me retire, je le ferai, mais je n'ai reçu au cune instruction en ce sens de mon client». L'inscription a clôturé à 15 heures, avec 44 candidats, dont quatre femmes.