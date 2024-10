Ile Maurice: Procédure accomplie dans le silence

● Cinq femmes sur 27 candidats

C'est le Colonel Maingard Community Centre à Beau-Bassin qui, sous un soleil battant, a accueilli le dépôt de candidatures pour la circonscription n°20, hier. La particularité de ce centre, c'est qu'il se trouve au beau milieu de deux institutions, soit le centre Loïs Lagesse et le collège La Confiance, qui accueillaient en ce jour des examens. Donc, il était interdit aux partisans munis de divers instruments de musique de faire du bruit.

C'est donc en silence, après un défilé bruyant dans les rues de Beau-Bassin, que les candidats des divers partis politiques et leurs partisans ont dû pénétrer dans l'enceinte du Community Centre. Cependant cela n'a pas empêché quelques partisans de lancer «Bour li deor», ou encore «Ale Guito» pour encourager ce dernier, et «Roshi to mem premier minis-la». À l'heure de la fermeture, le centre, sous la houlette de la Returning Officer Sulakshna Gigabhoy Sauhoboa avait enregistré 27 candidats, dont six indépendants.

Les trois plateformes principales, soit l'Alliance Lepep, Linion Reform et l'Alliance du changement, sont convaincues de remporter les élections au n°20. Pour Rajesh Bhagwan c'est «enn bate toufe», qui attend les autres partis, tandis que pour Roshi Bhadain, «ler sanzman finn arive». Et enfin, pour l'Alliance Lepep, ces élections s'annoncent comme le «revival de l'Alliance Lepep. Rezilta pou mie ki an 2014».

En ce qui concerne les candidats indépendants, l'artiste Valentina Première n'est pas passée inaperçue en s'accompagnant de ségatières et de gardes (de sécurité). Mais pour elle également, interdiction de faire sonner les ravannes. Il n'y a donc pas eu de show de danse de séga. Par contre, elle a failli ne pas pouvoir s'enregistrer car l'un de ses parrains ne figurait pas sur la liste. Plus de peur que de mal également pour Mario Fabien du Mouvman Bruneau Laurette, qui a dû revenir au centre car une signature manquait.