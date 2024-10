Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Octobre 2024

Côte d'Ivoire: Affaires militaires- Les Forces armées en exercice anti-terroriste du 24 octobre au 3 novembre 2024

Dans le cadre du renforcement de la sécurité nationale, les Forces Armées de Côte d'Ivoire mèneront un exercice de lutte anti-terroriste du jeudi 24 octobre au dimanche 3 novembre 2024. Cet entraînement se déroulera dans les régions des Lacs et de la Marahoué. L'objectif principal de cet exercice est de tester et d'évaluer les capacités des forces armées à faire face aux menaces terroristes. Pour cela, des moyens terrestres, maritimes et aériens seront mobilisés. Les mouvements de troupes auront lieu de jour comme de nuit, avec des survols d'aéronefs susceptibles de générer des nuisances sonores. ( Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Justice et lois- Les costumes d’audience des magistrats et greffiers désormais en « Faso Dan Fani »

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé, ce mercredi 23 octobre 2024, l’hebdomadaire Conseil des ministres. Le Conseil a adopté deux décrets portant respectivement définition des caractéristiques et conditions de port du costume d’audience des magistrats et des greffiers. Pour le ministre Edasso Rodrigue BAYALA, ces costumes d’audience sont entièrement faits de la cotonnade burkinabè, le Faso Dan Fani. « Le processus a été participatif. Nous poursuivons les discussions avec les autres professions judiciaires (avocats, huissiers et notaires) pour qu’ils puissent emboiter le pas », a précisé le Garde des Sceaux. Il a souligné qu’en termes de coût, les nouveaux costumes d’audience des magistrats et des greffiers sont « cinq fois moins chers » que ceux importés jusque-là.( Source:burkina24)

Niger : Coopération financière- Ali Mahaman Lamine Zeine, aux assemblées du FMI et de la Banque Mondiale à Washington

Le Premier ministre et ministre de l'Économie et des Finances du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, est actuellement à Washington, aux États-Unis, pour participer aux assemblées annuelles du groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (Fmi). À la tête d’une importante délégation nigérienne, il prend part à des discussions de haut niveau avec plusieurs institutions financières internationales. Parmi les membres de la délégation se trouvent Moumouni Boubacar, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances, Osmane Samba Mamadou, directeur de cabinet du Premier ministre, Hamma Hamadou, conseiller spécial du Premier ministre, Abdourafa Mamane Lawali, directeur national de la BCEAO pour le Niger, Bassirou Dogari, directeur général de l'économie et des réformes, et Hamadou Yayé, directeur général de la planification et de la programmation du développement. ( Source aniamey.com)

Togo : Université de Lomé : début de l’année académique 2024-2025

Après la rentrée pédagogique effectuée la semaine écoulée, les cours reprennent à l’Université de Lomé (UL). La nouvelle année académique a officiellement démarré lundi 21 octobre 2024. C’est reparti pour deux semestres de cours, ponctués par des périodes d’examens et de détente. En tout, près de 45.000 étudiants, toutes filières confondues, sont concernés. (Source : Togo Officiel)

Bénin : Accusés de cybercriminalité- Les détenus implorent la compassion des Institutions

Ils se considèrent comme les détenus cybercriminels dans les prisons du Bénin. Dans une lettre adressée aux Présidents des Institutions de la Républiques, ces jeunes accusés de cybercriminalité demandent qu’un regard favorable soit jeté à leurs dossiers. Les lettres sont destinées aux Présidents de l’Assemblée nationale, de la Haute cour de justice, de la Cour suprême… Ils reconnaissent s’être égarés et implorent la compassion des Institutions. ( Source :acotonou.com)

Rca : Mobilité- Les riverains de l’aéroport Bangui Mpoko appellent à l’aide

Les riverains de l’aéroport Bangui-Mpoko vivent un véritable calvaire en cette saison pluvieuse. La dégradation avancée du tronçon menant au marché tournant, dans la commune de Bimbo, rend la circulation de plus en plus difficile. Dépassés, ces habitants appellent les autorités à une réponse rapide. (Source :abangui.com)

Gabon : Réforme constitutionnelle- Le projet de Constitution est disponible sur les différentes plateformes officielles du pays.

« Chers compatriotes, le projet de Constitution, fruit de vos contributions lors du dialogue national, est désormais disponible. Je vous invite à l’examiner avec soin, à en comprendre pleinement les enjeux et à prendre le temps de réfléchir en toute sérénité. », peut-on lire sur la page X du président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema. Cette nouvelle Constitution, soumise à référendum le samedi 16 novembre prochain, suscite beaucoup de commentaires. Selon certains observateurs, elle est loin de se départir totalement de l’ancienne. Car, elle conserve plusieurs articles de l’ancien texte considérés comme « confligènes » nonobstant les modifications et amendements apportés par les constitutionnalistes gabonais. ( Source :alibreville.com)

Sénégal : Inondations à Touba - Serigne Mountakha offre 200 logements aux sinistrés

Deux cents (200) maisons construites sur la route de Touba Belel seront offerts aux sinistrés des inondations à Touba par khalife général des mourides. Une annonce faite ce mardi par son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké lors d’un point de presse. Le khalife général des mourides a démarré la première phase d’un projet de 200 logements destinés aux impactés des inondations à Touba. L’information a été livrée par son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou khadr. La « cité des sinistrés » sera érigée sur la route de Touba Bélel. Un geste, qui, selon lui, est motivé par le fait que des sinistrés seront obligés de quitter leur domicile à chaque période d’hivernage. R aison pour laquelle, le khalife veut prendre les devants en les offrants des toits. ( Source :adakar.com)

Mali : Insécurité- Le président Assimi GOÏTA condamne l’attaque terroriste survenue à Ankara

A travers son compte X (anciennement Twitter), le Président de la Transition, le Général d'Armée Assimi GOÏTA, a condamné l'attaque terroriste survenue à Ankara ce 23 octobre 2024. Dans ce message il a dit.« Nous condamnons fermement l'attentat terroriste contre le siège des industries de défense turques à Ankara. Solidarité totale avec la face à cette attaque lâche qui vise un partenaire stratégique du Mali en matière de défense. Pensées aux familles des victimes» ( Source :abamako.com)