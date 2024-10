Cote d'Ivoire: Les cours à terme du cacao chutent en raison de l'augmentation des livraisons du pays

TLDR

Les contrats à terme sur le cacao à New York et à Londres ont baissé de manière significative en raison de l'augmentation des livraisons de fèves de cacao en Côte d'Ivoire, ce qui a apaisé les inquiétudes concernant l'insuffisance de l'offre.

Les arrivages de haricots pour la saison actuelle ont augmenté de 13 % par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant 192 804 tonnes.

L'amélioration des conditions météorologiques en Côte d'Ivoire a entraîné une augmentation de la récolte et du séchage des gousses, ce qui a incité le pays à réviser ses prévisions de récolte pour 2024-25, avec un potentiel de 2,2 millions de tonnes.

Les contrats à terme sur le cacao sont tombés à leur plus bas niveau depuis deux semaines, l'augmentation des livraisons de fèves de cacao dans les ports de Côte d'Ivoire, le plus grand producteur de cacao au monde, ayant atténué les inquiétudes concernant l'insuffisance de l'offre. Les contrats à terme sur le cacao à New York ont chuté de 5,1 % pour atteindre 7 014 dollars la tonne, tandis que les contrats à terme à Londres ont chuté de 4,5 %.

Les arrivages de fèves pour la saison, qui a débuté le 1er octobre, ont atteint 192 804 tonnes, soit une augmentation de 13 % par rapport aux 170 794 tonnes livrées au cours de la même période l'année dernière, selon ADM Investor Services Inc.

L'augmentation des livraisons fait suite à une période de fortes pluies en Côte d'Ivoire qui ont perturbé la culture et le transport du cacao. Avec l'amélioration des conditions météorologiques, la récolte et le séchage des cabosses ont repris, et le pays a révisé ses prévisions de récolte pour 2024-25 à 2,2 millions de tonnes, sur la base d'un nouveau décompte des cabosses.

Points clés à retenir

L'augmentation des arrivées de fèves de cacao en Côte d'Ivoire a atténué certaines inquiétudes concernant l'offre, contribuant à une baisse des contrats à terme sur le cacao. Toutefois, des inquiétudes concernant la demande de cacao sont également apparues après des données mitigées sur les broyages en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Alors que les broyages en Amérique du Nord et en Asie ont augmenté, l'Europe, la plus grande région consommatrice de cacao, a connu une baisse de 3,3 % dans le traitement au cours du troisième trimestre par rapport à l'année précédente.