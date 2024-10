Afrique: L'Angola réalise des progrès en matière de gouvernance sur le continent

Luanda — L'Angola figure parmi les pays africains qui ont réalisé les plus grands progrès en matière de gouvernance au cours de la période 2014-2023, selon le rapport publié en ligne depuis le siège de la Fondation Mo Ibrahim, située à Londres.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade au Royaume-Uni auquel l'ANGOP a eu accès mercredi, malgré le ralentissement des progrès à partir de 2019, l'Angola est le cinquième pays qui s'est le plus amélioré au cours de cette période, derrière les Seychelles (1ère place), la Gambie (20e), la Somalie (53e) et la Sierra Leone (23e).

L'Angola a gagné neuf places sur l'échelle continentale de la Gouvernance générale, passant de la 45ème à la 36ème place, grâce à des améliorations dans 15 des 16 sous-catégories entre 2014 et 2023.

Le rapport indique que dans la sous-catégorie Anti-corruption, l'Angola a amélioré cinq des six indicateurs sous-jacents, dont certains de manière significative, tandis que d'autres pays avec des scores plus élevés ont enregistré des baisses importantes, comme le Botswana, l'Afrique du Sud et Maurice.

Les données proviennent de 49 sources indépendantes et s'appuient sur 322 variables, regroupées en 96 indicateurs de gouvernance, organisés en 16 sous-catégories et quatre catégories principales : Sécurité et Etat de droit ; Participation, droits et inclusion ; Fondation pour les opportunités économiques ; Développement humain.

Cette étude permet d'attribuer des scores et d'identifier des tendances spécifiques au niveau continental africain, régional et national dans des domaines tels que la sécurité, la justice, les droits civiques, l'environnement économique et la santé.

L'Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique est publié tous les deux ans depuis 2007 et évalue la performance de la gouvernance publique de 54 pays africains sur des périodes de 10 ans.