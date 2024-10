Nigeria: Le pays abandonne les poursuites judiciaires contre un dirigeant de Binance

Tigran Gambaryan, un dirigeant de la société de cryptomonnaie Binance, a été libéré mercredi 23 octobre au Nigeria. Il était détenu depuis février, accusé - ainsi que la société américaine - d'avoir blanchi 35 millions de dollars.

Le dirigeant de la société de cryptomonnaie Binance et citoyen américain, Tigran Gambaryan, aurait été libéré à cause de la détérioration de son état de santé. Selon le Financial Times, ce serait plutôt les pressions diplomatiques de Washington qui auraient mené à l'abandon des poursuites par le gouvernement nigérian.

Ce citoyen américain, responsable de la conformité en matière de criminalité financière de la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, était détenu depuis février. Lui, responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance, ainsi que le responsable du pôle Afrique de la plateforme, s'étaient rendus au Nigeria à la demande des autorités pour une rencontre. Ils ont été arrêtés dans la foulée et accusés d'avoir blanchi environ 35 millions de dollars (environ 32 millions d'euros) et d'exercer leurs activités sans licence. Des faits qu'ils nient.

Si le responsable Afrique s'est évadé, Tigran Gambaryan restait incarcéré. Il a même été transféré dans la prison de Kuje où des prisonniers accusés d'appartenir au groupe Boko Haram sont également détenus. Le groupe Binance, lui, est toujours poursuivi pour blanchiment d'argent. Le procès a été ajourné au mois de novembre.

%

Le Nigeria, confronté à une grave crise économique, est devenu l'un des plus gros utilisateurs mondiaux des monnaies numériques. Les Nigérians se sont rués sur les cryptomonnaies qu'ils voyaient comme une manière de sécuriser leur argent, les autorités les rendant responsables de la chute record de la valeur du Naira.

Ce n'est pas la première fois que Binance est confronté à des poursuites judiciaires. En avril, son fondateur a plaidé coupable aux États-Unis. Le Trésor américain accusait l'entreprise de ne pas avoir su empêcher des transactions sur la plateforme au profit de groupes terroristes.